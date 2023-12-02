"WhatsApp вбиває": телефони солдатів РФ на передовій загрожують безпеці операцій, — ISW

За словами російського джерела, ЗСУ перехоплюють листування в месенджерах російських солдатів, документи, скриншоти та інші медіафайли.

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Російські джерела скаржаться, що солдати на передовій продовжують користуватися електронними пристроями, додатками та месенджерами, що ставить під загрозу оперативну безпеку російських операцій. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 1 грудня.

Відомий провоєнний російський "хактивіст" 30 листопада опублікував імовірний звіт української розвідки, у якому йшлося про те, що Сили оборони України перехоплювали всі особисті повідомлення росіян, які ті надсилали на одній ділянці фронту протягом дня.

Російське джерело згадало, що звіт, про який ідеться, відносно невеликий порівняно з іншими подібними викладками. Проте, за його словами, ЗСУ перехоплюють листування у WhatsApp російських солдатів, документи, скриншоти та інші медіафайли.

За словами одного з так званих військкорів, ні докладні лекції, ні попередження про небезпеку WhatsApp і SMS у зоні бойових дій, схоже, не змінюють комунікаційних звичок російських солдатів. Він попередив, що "WhatsApp вбиває" російських військовослужбовців і що потрібні жорсткі заходи проти використання додатків.

За словами ще одного російського джерела, з листування у WhatsApp Україна робить висновок про те, що російські війська збираються атакувати.

Нагадаємо, що російське військове командування назвало мобільні телефони причиною руйнівного українського удару по району зосередження військ у Макіївці напередодні Нового 2022 року.

Також повідомлялося, що Шойгу намагається ввести в оману, називаючи наступ ЗС РФ в Авдіївці "активною обороною".