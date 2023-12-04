Фарбують Shahed "з балончика": Ігнат розповів про особливості нової тактики атак ЗС РФ

За словами спікера Повітряних сил, поки що зарано припускати, що "чорних" дронів-камікадзе може бути багато. Найімовірніше, це був експеримент з боку противника.

Related video

Російські окупанти почали фарбувати дрони-камікадзе іранського походження Shahed в інший колір. Роблять вони це за допомогою балончика. Про це розповів речник Повітряних сил в інтерв'ю "РБК-Україна", яке було опубліковано 4 грудня.

За його словами, тепер деякі безпілотники мають чорний колір і вперше така тактика була зафіксована під час атаки в ніч на 25 листопада, коли вперше за тривалий час був атакований Київ.

"Ми бачили фото одного "Шахеда" чорного кольору. Я його особисто бачив, як і ви, в інтернеті. Ми зробили висновок, що він був пофарбований, або додатково використовувався ще композитний матеріал, такий як карбон, що теж може бути чорного кольору", — заявив Юрій Ігнат.

Водночас, продовжує речник Повітряних сил, не можна стверджувати, що таких ударних дронів є багато. За деякими даними, під час тієї атаки чорний Shahed був один, який, можливо, противник випустив експериментально, щоб подивитися, як реагуватиме українська протиповітряна оборона.

"Але його теж знищили, як і ті, що полетіли наступними днями, — уже видно, що окупанти почали їх фарбувати "з балончика", — продовжує Юрій Ігнат.

Окремо представник Повітряних сил висловився з приводу того, як складно перехоплювати ці об'єкти в небі. Він зазначив, що для винищувачів ця ціль дуже складна, адже летить низько і повільно. Вони створені для того, щоб долати ППО.

"Вони летять на швидкості 100-200 кілометрів на годину за маршрутом, заданим йому операторами. Щоразу вони ці маршрути змінюють. Для винищувачів їх складніше збивати. Але що стосується інших засобів — не можна сказати, що їх складніше вразити, ніж крилаті ракети. Обидві цілі складні. Обидві цілі створені для того, щоб долати систему ППО. Усе залежить або від обставин, або від умов місцевості", — каже Юрій Ігнат.

До слова, радіолокаційні системи бачать БПЛА без проблем, так само, як і крилаті ракети. За допомогою цього та інших закритих джерел інформації населення починають сповіщати про ймовірну небезпеку.

Багато інформації та деталей не надають через те, що противник може використати це у своїх цілях.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялися подробиці нічного масованого обстрілу України. ЗС РФ атакували в кілька хвиль ударними дронами-камікадзе і ракетами. Повітряну тривогу в Україні через загрозу масованого обстрілу оголосили ще о 20:42. Цієї ночі іранські БПЛА дісталися навіть Львівської та Івано-Франківської областей.