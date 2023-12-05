В Японії створили найкращу високовольтну батарею з надшвидкою зарядкою: коли вона з'явиться

Акумулятор здатен зберігати первісну ємність протягом понад 6000 циклів заряджання/розряджання.

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Toshiba презентувала прототип високовольтної літієвої батареї, здатної видавати напругу в 5 В, при цьому її ємність становить 1,5 А-год, повідомляє видання PV-magazine.

Новий акумулятор оснащено функцією швидкої зарядки і він здатен витримати 6000 циклів зарядки/розрядки, стверджує виробник. На відміну від звичайних літієвих батарей з робочою напругою нижче 4 В, цей продукт має показник напруги в 5 В, що дало змогу підвищити його потужність і ємність. Іншими словами, такий акумулятор прослужить довше, ніж наявні сьогодні аналоги.

Досягти таких показників фахівці з Toshiba змогли, встановивши катод, що не містить кобальту і на додачу із низьким вмістом нікелю. Анод акумулятора з оксиду ніобію-титану (NTO). Катоди, у свою чергу, здатні пригнічувати утворення газу в батареї: таким чином вчені вирішили основну проблему високовольтних літієвих акумуляторів.

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Під час тестів літієвий акумулятор з легкістю переніс 6000 циклів заряджання і розряджання, незначно втративши в ємності, показав напругу понад 3 В, а з 0% до 80% зміг зарядитися всього за 5 хвилин. При цьому він продовжував нормально функціонувати за температури +60℃.

Високовольтний літієвий акумулятор від марки Toshiba Фото: Toshiba

"Компанія прагне розробляти більші модулі для електромобілів", — заявили в Toshiba. — "Надалі компанія продовжить удосконалювати технологію, щоб комерціалізувати її вже у 2028 році".

Якщо плани Toshiba здійсняться, то електрокари отримають більш якісні акумулятори з тривалим терміном експлуатації, що позитивно вплине на розвиток зеленої енергетики.

Раніше Фокус писав про те, що спостерігаються значні зрушення в розробці нових типів акумуляторів, здатних замінити літій-іонні аналоги, зокрема на основі піску.