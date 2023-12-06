Засікає артилерію за 50 км: РФ застосовує в Україні комплекс "Пеніцилін" (фото)

Основна перевага російської системи артрозвідки в тому, що вона працює в пасивному режимі та нічого не випромінює в ефір.

Related video

Українські військові знайшли в зоні бойових дій датчик російського комплексу "Пеніцилін", який пеленгує місця роботи української артилерії за звуками. Про це написав військовий фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 5 грудня.

За його словами, коли бійці ЗСУ вперше виявили датчик комплексу артрозвідки, вони довго не наважувалися до нього підійти, побоюючись, що їм попалася нова російська міна, на яку деталь візуально схожа. Експерт зазначив, що умовно комплекс "Пеніцилін" складається з двох частин. Перша частина — це набір камер і тепловізорів на вишці, а ось друга — це датчики, які розгортають навколо апаратної.

"Датчики відносять від машини в різні боки за чітко визначеною схемою та підключають до обладнання обробки сигналів звичайним польовим кабелем. Комплекс дає змогу визначати місце пострілу на відстань до 50 кілометрів. Час розрахунку цілі — 5 секунд. Звісно, дальність залежить від типу ґрунту, потужності знаряддя й типу його монтажу на землі", — зазначив Сергій "Флеш".

Експерт додав, що основна перевага "Пеніциліну" в тому, що він працює в пасивному режимі та нічого не випромінює в ефір.

Українські військові знайшли в зоні бойових дій датчик російського комплексу "Пеніцилін" Українські військові знайшли в зоні бойових дій датчик російського комплексу "Пеніцилін"

Що таке комплекс артрозвідки "Пеніцилін"

Комплекс призначений для розвідки вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії, а також для зенітних і тактичних ракет. Програмно-апаратні засоби "Пеніциліну" дають змогу приймати й фіксувати акустичні й теплові сигнали від пострілів, розривів і видавати операторові точні координати розташування гармати для ручного й автоматичного нанесення на електронну карту. Час отримання координат одиночної цілі, що веде стрільбу, становить не більш ніж п'яти секунд. Конструктивно комплекс виконано на базі армійської вантажівки КамАЗ із виносними звукоприймачами й оптико-електронним модулем, оснащеним камерами, що працюють, зокрема, в інфрачервоному спектрі. Комплекс здатний ефективно вести розвідку в будь-який час доби в широкому діапазоні температур від -50 до +50 градусів за Цельсієм. Як заявляє розробник, на відміну від американських радіолокаційних засобів AN/TPQ-36, "Пеніцилін" не використовує радіохвилі, тому його не можна засікти й придушити системами радіоелектронної боротьби.

Важливо

Атакувати з обережністю: експерт назвав хитрість окупантів із РЕБ "Поле-21"

Перша партія комплексів артилерійської розвідки "Пеніцилін", розроблених науково-дослідним інститутом "Вектор", що входить до складу "Веги", надійшла до ЗС РФ у грудні 2020 року. У другій половині жовтня 2022 року в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що комплекси артрозвідки застосували на фронті в Україні. А на початку березня 2023 року медіа в РФ написали про те, що кількість російських комплексів "Пеніцилін" у зоні бойових дій в Україні збільшать удвічі.

Раніше Сергій "Флеш" розповів, що українські війська втрачають дуже багато дронів через нові системи РЕБ ЗС РФ. Росіяни почали використовувати переносні комплекси, звані "сковорідками", які спрямовано впливають на сигнали GPS і канали управління, а також окопні установки типу "Пітон", "Гарпун", "Стриж". Окупанти чекають, коли БПЛА підлетять ближче, а потім вмикають "глушилки", не залишаючи шансів на порятунок.

Зокрема, експерт назвав найкращу систему для захисту ЗСУ від російських дронів. Портативний засіб РЕБ Titan відстежує дрони на дистанції до 3 км і "запам'ятовує" та вивчає нові типи апаратів, із якими стикається.