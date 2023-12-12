Інтернет прискориться у 5 разів: у 2024 році з'явиться новий стандарт Wi-Fi 7, як підключити

Згідно із заявами Wi-Fi Alliance, стандарт Wi-Fi 7 зі швидкістю передавання даних до 40 Гбіт/с якнайкраще підійде для роботи додатків віртуальної реальності.

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Wi-Fi Alliance заявив, що специфікація протоколу зв'язку Wi-Fi 7 буде завершена до кінця першого кварталу 2024 року, що дасть змогу почати розгортання мережі та інтеграцію спецобладнання, передає Toms hardware.

Wi-Fi 7, що працює на основі технології IEEE 802.11be, забезпечить швидкість передачі даних до 40 Гбіт/с. Журналісти вважають, що це конкурентна перевага протоколу перед традиційним дротовим Ethernet, яким теж користується чимало людей по всьому світу.

"Досягти таких швидкостей новий протокол зв'язку може, використовуючи три частотні діапазони — 2,40 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц, — ширину каналу 320 МГц і 4096-QAM. Крім того, Wi-Fi 7 оснащений функціями MU-MIMO і OFDMA для прискорення з'єднання. У підсумку, 7-ка працюватиме в 4,8 раза швидше порівняно з Wi-Fi 6", — ідеться в матеріалі.

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Згідно із заявами Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 7 позиціюватимуть на ринку як протокол зв'язку для додатків доповненої реальності (augmented reality або AR), віртуальної реальності (virtual reality або VR) і розширеної реальності (extended reality або XR).

"Оскільки попит користувачів на технології високої ємності та низької затримки, такі як AR/VR/XR, хмарні обчислення та промисловий Інтернет речей, зростає, пристрої Wi-Fi 7 забезпечуватимуть оптимальну продуктивність навіть у щільних середовищах у діапазонах 2,4 та 5 ГГц. Країни, що мають доступ до частоти 6 ГГц, зможуть відчути весь спектр безпрецедентної продуктивності Wi-Fi 7", — йдеться в заяві Альянсу.

Як під'єднати свій ПК до Wi-Fi 7

Примітно, що пристрої для забезпечення роботи зв'язку Wi-Fi 7 вже виходять на ринок — це адаптери для ПК і маршрутизатори. Не зайвим буде оновити прошивку, коли мережі 7-го покоління запрацюють, пишуть журналісти, акцентуючи на тому, що до такої поради варто прислухатися кінцевому споживачеві. Але ось для підприємств, великих компаній та установ необхідні повністю сертифіковані пристрої, оскільки вони мають працювати на "специфічних" частотах.

Коли технологія Wi-Fi 7 стане загальнодоступною, потрібно подбати, щоб комп'ютер відповідав новому стандарту зв'язку. Для цього можна встановити карту GC-WIFI7, яку вже пропонує виробник Gigabyte. Вона має у своєму розпорядженні один слот і інтерфейс PCIe x1, який підключається до материнської плати. GC-WIFI7 підтримує всі основні функції Wi-Fi 7, включно з MU-MIMO, 4K-QAM, MRU і MLO, що дає змогу картці одночасно використовувати діапазони 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц для передавання та приймання даних. Пропускна здатність становить до 5800 Мбіт/с. Крім того, GC-WIFI7 також підтримує Bluetooth 5.3 для підключення бездротових периферійних пристроїв, аудіоапаратури, телефонів тощо.

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