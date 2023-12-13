Хакерська атака на "Київстар": що робити військовим, аби їх данні не потрапили до росіян

За інформацією програмістів, мобільні оператори зазвичай володіють такими даними як деталізація дзвінків, sms-повідомлення, місцезнаходження та фінансові транзакції.

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За інформацією від "Київстар", хакери, котрі 12 грудня здійснили масштабну атаку, не отримали персональних даних абонентів. Однак українська компанія Griselda, яка розробляє розвідувальну систему для Сил оборони, зазначила у Telegram, що зазвичай мобільний оператор може володіти критично важливою інформацією про користувачів, у тому числі військових та волонтерів. Експерти розповіли, як українцям захистити себе від витоку даних.

Мобільні оператори зазвичай володіють такими даними як:

деталізація дзвінків — сюди відносяться номери, час та тривалість дзвінків;

sms-повідомлення — а саме, відомості про відправлені та отримані SMS;

інтернет-трафік — інформація про використання даних, час й тривалість сесій;

місцеперебування — дані про переміщення користувача;

платіжна інформація — відомості про платежі та фінансові транзакції;

інформацію про послуги — деталі про активовані сервіси та пакети;

інші дані — тип пристрою, SIM-карта, статус контракту, паспортні дані (для деяких абонентів), секретні питання та відповіді.

Поради для захисту

У дописі зазначають, що ці поради будуть більш актуальними для службовців, волонтерів та військових:

заховайте стару SIM-картку та встановіть нову. Новий номер телефону не передавайте нікому;

використовуйте нову SIM лише для доступу в інтернет та месенджери, які залишаються на старому номері. Не переприв'язуйте нічого;

всі банкінги та безпекові автентифікації залиште на старому номері. Але де можливо, відв'яжіть все від SMS-верифікацій та використовуйте інші методи. При необхідності верифікації через SMS чи дзвінка на старий номер — вмикайте її подалі від місця постійної дислокації;

табу на SMS та дзвінки близькому оточенню. Телефонувати можна у сервіси, магазини та на інші нові та не регулярні номери. Однак варто придумати собі інше ім'я.

поповнюйте нову картку через вуличні термінали, наприклад, iBox та за готівку.

раз на півроку поповнюйте стару картку хоча б на 10 грн, аби її не заблокували.

Таким чином, як додають у повідомленні, якщо зламають старого оператора — всі геолокації, SMS та дзвінки через 7-10 місяців будуть не актуальні або видалені. Якщо ж зламають оператора нової сімкарти — буде знеособлений запис.

Нагадаємо, раніше у пресслужбі "Київстар" повідомили, що в результаті атаки хакерів персональні дані користувачів не були вкрадені. Крім того, заяви про знищення комп'ютерів і серверів також назвали фейком з боку росіян.

Раніше російське хакерське угрупування "Солнцепек" взяло на себе відповідальність за злам системи мобільного оператора "Київстар". За словами хакерів, вони проникли в систему "Київстар" та нібито повністю знищили 10 тис. комп'ютерів, 4 тис. серверів, дані у хмарному сервісі й резервні копії.