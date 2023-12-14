В Японії створили робота з GPT-4: він здатний вчитися рухатися, як дитина (відео)

Робот може приймати різні пози без попереднього програмування, але його рухи обмежені верхньою частиною тіла.

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Команда дослідників із Токійського університету створила людиноподібного робота на ім'я Alter3, який може генерувати спонтанні рухи за допомогою мовної моделі GPT-4. Інформація про це з'явилася на сайті американської компанії Hugging Face, яка розробляє інструменти для створення додатків із використанням машинного навчання.

Поява Alter3 — це нове досягнення в галузі штучного інтелекту, оскільки раніше великі мовні моделі не могли контролювати такі низькорівневі функції, як рух робота. Команда розробила систему перетворення тексту в рух, яка дає змогу роботу розшифровувати вираз людських рухів тіла і виконувати відповідні дії.

Alter3 може приймати різні пози, включно з позою для селфі, без попереднього програмування. Однак рухи робота обмежені верхньою частиною тіла, оскільки нижня частина тіла закріплена на підставці. Робот може генерувати послідовності дій з часом, навчаючись рухатися, подібно до того, як це робить малюк, коли переходить від човгання до повзання і ходьби. Користувачі можуть також коригувати позу робота і допомагати йому розуміти відмінності між різними рухами.

Крім того Alter3 може імітувати різні рухи, включно з рухами привидів, тварин і вираження емоцій. Це важливе досягнення в гуманоїдній робототехніці, яке може бути легко адаптоване до інших роботів з мінімальними змінами. Хоча Alter3 наразі займається виконанням простих завдань, роботи з такими здібностями можуть мати потенціал для більш складних і корисних робіт у майбутньому. Наприклад, роботи можуть використовуватися в медицині, допомагаючи пацієнтам у фізичній реабілітації або відновленні після травми.

Зазначимо, що команда, яка створила Alter3 і систему перетворення тексту в рух, планує зробити свої розробки доступними для використання в інших гуманоїдних роботах.

Це не перший випадок, коли популярний чат-бот підключили до робота. У червні писали, що Engineered Arts об'єднала ChatGPT і андроїда Ameca. На думку розробників, завдяки цьому робот стане ще більше схожим на людину і зможе вести "усвідомлену" бесіду.

А в листопаді ми писали про те, що користувач мережі з ніком MrRandom93 зібрав робота і під'єднав до нейромережі СhatGРТ. Невеликий робот на ім'я Роб, що мало нагадує людину, складається з мікросхем, дротів і мініатюрної колонки, закріпленої на "череві". За "спиною" пристрою розташований чорний прямокутний пристрій, імовірно, повербанк, що виступає джерелом живлення, або розумна колонка.