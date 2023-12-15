Влучний удар спецпризначенців: FPV-дрон уразив російський танк із подвійним захистом (відео)

Російські військові спробували захистити бронетехніку "цивільним" засобом РЕБ і "мангалом", але це не стало на заваді для оператора дрона-камікадзе.

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Бійці Центру "А" Служби безпеки України за допомогою FPV-безпілотника знищили російський танк із засобом радіоелектронної боротьби на борту. Відповідне відео опублікували в офіційному Telegram-каналі відомства в четвер, 14 грудня.

На відео, яке передає FPV-дрон, видно російський танк: на ньому встановлено засіб РЕБ, а башту захищає саморобна металева конструкція, що отримала неофіційну назву "мангал". Однак український дрон це не зупиняє і він, наздогнавши броньовану техніку окупантів, влучає в її вразливе місце. Після цього відбувається вибух і над пошкодженим танком видно дим.

"Від дронів Центру спеціальних операцій "А" СБУ російську техніку не рятують ні "мангали", ні РЕБи", — підписали відео в Telegram-каналі відомства.

Зі свого боку ютубер-історик Lazer Pig на своїй сторінці в соцмережі Х (раніше — Twitter), зазначив, що російські військові встановили на танк саме цивільний пристрій для перехоплення дронів. Таку техніку часто купують люди, роздратовані польотами любителів повітряної зйомки над своїми будинками. Пристрої, подібні до цього, можуть перехоплювати дрони в радіусі до кілометра, а також обчислювати місце розташування оператора. Однак автор сторінки каже, що для захисту від українських дронів потрібні куди більш серйозні армійські засоби радіоелектронної боротьби.

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Зазначимо, що знищений бійцями СБУ танк із "подвійним захистом" — не єдина техніка окупантів, яка постраждала від українських дронів-камікадзе. Лише за два тижні оператори БПЛА уразили 153 одиниці броньованої техніки й транспорту ЗС РФ. Серед них:

15 танків;

31 бойових броньованих машин;

10 артилерійських систем;

11 систем радіоелектронної розвідки та боротьби;

86 військових авто;

95 російських безпілотників;

комплекс спостереження "Муром";

човен.

Нагадаємо, наприкінці жовтня дрон-камікадзе ЗСУ спопелив ворожий Т-80. Російські окупанти сподівалися захистити свою техніку за допомогою "зубів дракона", однак для FPV-дрона Rusoriz вони не стали перешкодою.

А на початку жовтня FPV-дрон знайшов вразливе місце у російського танка Т-72 і перетворив його на брухт. Танк дислокувався в посадці, і його екіпаж обстрілював бійців Збройних Сил України. Оператор безпілотника відправив на позиції окупантів дрон-камікадзе з крафтовим ім'ям "Rusoriz". БПЛА успішно подолав відстань і вразив Т-72 точним ударом.