Відповідь Shahed: як американські AQ 400 Scythe зможуть масово атакувати Росію (відео)

Безпілотник від Terminal Autonomy компактний, може злітати різними способами та змінювати висоту, ухиляючись від впливу систем РЕБ і ППО росіян.

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Нові дрони-камікадзе AQ 400 Scythe, які нещодавно отримали Збройні сили України, не бояться систем радіоелектронної боротьби та здатні залетіти глибоко в тил Росії, щоб завдати масованих ударів. Про це йдеться в матеріалі Forbes, який було опубліковано в неділю, 17 грудня.

Безпілотники, здатні здійснювати такі види атак, створила американська компанія Terminal Autonomy. Як пише медіа, виробник поставив собі за мету створення великої кількості недорогих, масово вироблених автономних літаків. Компанія говорить про свій новий безпілотний літальний апарат, як про економічну систему доставки корисного навантаження без надмірностей.

Як Scythe допоможуть помститися Росії за удари Shahed

За словами Франсіско Серра-Мартінса — співзасновника Terminal Autonomy — масовість дронів є ключовим фактором ефективності їх використання. Хоча повільно рухомі дрони, такі як іранські Shahed-136, являють собою відносно легку ціль, ставка на велику кількість дронів може перевантажити систему ППО, а довгострокові атаки можуть вичерпати запаси ракет типу "земля-повітря".

До того ж для такого безпілотника не страшні системи РЕБ противника: Scythe під час польоту може використовувати лазерний висотомір від Lightware і літати на дуже низькій висоті. З огляду на те, що встановлення перешкод ефективне тільки в межах прямої видимості, цей дрон, що низько літає, ворогові буде важко заглушити. Однак наразі, як зазначає Франсіско Серра-Мартінса, найкращим способом є політ із великої висоти, коли Scythe переміщується за допомогою системи візуального позиціювання за дорогами й іншими видимими орієнтирами та стає недосяжним для радіоперешкод.

"Ми перейшли до польотів на висоті 3000 метрів, тому будь-які ракети ППО (які намагатимуться збити дрон, — ред.), коштують більше, ніж сама система. Тільки на кінцевому пікіруванні БПЛА скидатиме висоту. А сам висотометр буде використовуватися для підриву в повітрі й обходу місцевості", — сказав співзасновник компанії-виробника.

Як додаткова опція Scythe також може мати відеозв'язок із оператором, перетворюючи його на гігантський FPV-камікадзе, здатного виявляти й атакувати рухомі цілі з високою точністю. Однак це можливо тільки в межах радіодіапазону та збільшує вартість, тому більшість Scythe атакуватимуть заздалегідь запрограмовані координати: командні центри, склади палива та боєприпасів, об'єкти ППО, аеродроми й інші важливі цілі.

Як зазначає Франсіско Серра-Мартінса, безпілотник AQ 400 Scythe несе 42-кілограмову боєголовку, аналогічну до іранського Shahed-136, який Росія використовує для ураження на українських територіях. Це високотермобарична боєголовка українського масового виробництва або пара 122-мм артилерійських снарядів, що розкидають шрапнель на велику площу. На думку Forbes, дрони досить потужні, щоб становити загрозу для величезної території Росії, а також російських об'єктів в окупованому Криму.

БПЛА AQ 400 Scythe: що йому під силу та як він допоможе ЗСУ

Scythe — це модульна гнучка система з відсіками для корисного навантаження, яку можна легко модифікувати для різних завдань. Зокрема, безпілотник може злітати своїм ходом зі злітно-посадкової смуги або дороги, а може злітати (як іранський Shahed-136) за допомогою ракетного прискорювача там, де немає рівної поверхні, або з корабля. Його також можна запустити з невеликої катапульти.

Ця компактна конструкція оснащена двома комплектами крил — переднім і заднім, — які забезпечують максимальну підйомну силу за мінімального розмаху крил і дозволяють укладати 30 повністю зібраних Scythe в один транспортний контейнер для транспортування. Корпус дрона виготовлено з фрезерованих аркушів фанери, що поставляється мережею меблевих фабрик, що, за словами виробників, масштабованіше для масового виробництва, ніж 3D-друк або використання таких матеріалів як скловолокно.

AQ 400 Scythe призначений для виробництва без кваліфікованої робочої сили, тому обсяг виробництва можна легко збільшити без тривалого технічного навчання обслуговувального персоналу. Під час складання дрона-камікадзе можуть використовуватися різні двигуни, створені на основі комерційних розробок, деякі з яких виробляються в Україні, а інші імпортуються.

Зазначимо, що відповідно до нового контракту, вони тепер постачають дрони Scythe — наразі починаючи з 50 на місяць, але до другого кварталу 2024 року їхня кількість швидко збільшиться приблизно до 500 на місяць.

Нагадаємо, 17 грудня журналіст і військовий кореспондент Андрій Цаплієнко опублікував тестовий політ дрона-камікадзе AQ 400 Scythe, здатного летіти на відстань до 750 кілометрів. Крейсерська швидкість AQ 400 Scythe становить 144 км/год.

А нещодавно експерти розповідали, чим відрізняються оновлені дрони Shahed, які Росія використовує на війні проти України. Зокрема, вони більше шуміти муть і зможуть летіти на менші відстані.