У Китаї створили найскладніший чип із 50 млрд транзисторів: де його застосують

Процесор Shenji NX9031 буде використовуватися для забезпечення функції інтелектуального водіння седана ET9 китайської компанії Nio, але не тільки.

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Китайська компанія Nio презентувала чип власної розробки, який побудований за 5-нм техпроцесом, містить понад 50 млрд транзисторів і підтримує 32-ядерні процесори. Подробиці передає сайт Cnev post.

Чип під назвою Shenji NX9031 використовуватимуть у флагманському седані представницького класу Nio ET9, який презентували в межах заходу Nio Day 2023 23 грудня цього року. Однак Shenji призначатиметься не тільки для автомобіля ET9. Видання повідомляє, що на нього можуть оформити попереднє замовлення інші виробники. Поставки для них почнуться не раніше першого кварталу 2025 року.

Чип Nio Shenji NX9031 буде використовуватися для забезпечення функції інтелектуального водіння седана ET9 Фото: Nio

За словами Вільяма Лі, засновника і генерального директора Nio, обчислювальну потужність процесора можна порівняти з чотирма чипами Nvidia Drive Orin X, однак конкретних даних він не назвав.

Свої чіпи Nio розробляє на базі платформи NT 2.0, оснащеної чотирма чіпами Orin X, загальна обчислювальна потужність яких становить 1016 TOPS (TOPS — трильйон операцій на секунду, — ред.).

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Процесор відповідатиме за роботу алгоритмів інтелектуального водіння (тобто за роботу автопілота зокрема, — ред.).

Згідно зі звітом LatePost за жовтень 2022 року, команда Nio з виробництва чипів була сформована в другій половині 2020 року як частина підрозділу Nio з розробки пристроїв для інтелектуального водіння. За керівництво всіма процесами відповідає Бай Чжу, який раніше був топменеджером підрозділу чипів Xiaomi і директором з апаратного забезпечення OPPO.

На заході Nio IN 2023 Innovation Day, що відбувся 21 вересня 2023 року, компанія Nio представила свій перший власний майстер-чип LiDAR, нагадало ЗМІ.

Раніше ми писали про те, що TSMC впровадить 2-нм техпроцес виробництва процесорів через 5-6 років. Залишилося тільки придумати, як упакувати таку величезну кількість транзисторів на одній пластині.