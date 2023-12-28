Запустіть Apple Watch на повну: як поліпшити роботу смарт-годинників і зробити їх ефективнішими

"Розумний" годинник можна зробити ще розумнішим і кориснішим, активувавши режим економії енергії, налаштувавши віджети та відключивши настирливі сповіщення, що нагадують вам подихати.

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Налаштуйте віджети

Смарт-годинники, що працюють на WatchOS 10, мають у своєму розпорядженні віджети, що показують таймер, погоду і заголовки новин тощо. Віджети дають змогу одразу побачити інформацію без необхідності перемикатися між додатками, але вони корисні тільки в тому разі, якщо показують те, що вам дійсно цікаво.

Активуйте екран, натисніть на нього й утримуйте, щоб увійти в режим редагування, аналогічно тому, як ви редагуєте застосунки на головному екрані iPhone. Ви помітите, що порожній віджет зі знаком "плюс" тепер знаходиться у верхній частині дисплея. Натиснувши на нього, ви отримаєте набір віджетів, які можна вивести на головний екран. Ви також можете натиснути на "мінус" поруч із будь-яким віджетом, щоб прибрати його з екрана.

Увімкніть режим низького енергоспоживання

Якщо у вас Apple Watch Series 4 і старше під управлінням WatchOS 9, ви зможете використовувати режим низького енергоспоживання. Це подовжує термін служби батареї завдяки вимкненню дисплея, обмеженню функціонування певних датчиків і вимкненню таких функцій, як повідомлення про стан серцевого ритму.

Щоб увімкнути режим економії енергії, відкрийте меню "Налаштування", прокрутіть донизу до пункту "Акумулятор" і посуньте повзунок поруч із "Режим низького енергоспоживання". Ви також можете натиснути бічну кнопку, щоб запустити "Центр управління" з екрана. Потім тапніть по ярлику "Батарея" і натисніть "Режим низького енергоспоживання".

Зробіть екран активним протягом тривалого періоду часу

Бувають випадки, коли ви не хочете, щоб екран вашого смарт-годинника вимикався одразу ж після активації. Можливо, ви читали довге текстове повідомлення і відволіклися, або, можливо, ви хочете стежити за таймером, не перериваючись. Якщо стандартної активності дисплея, яка триває 15 секунд, недостатньо, можете збільшити її до 70 секунд. Перейдіть у "Налаштування" — "Дисплей і яскравість" — "Тривалість виходу зі сну" — "Активний на 70 секунд".

Забороніть автоматичне встановлення всіх додатків

Щоразу, коли ви встановлюєте додаток на свій iPhone, він автоматично встановлюється на Apple Watch. Якщо вам такі "дублікати" не потрібні, перейдіть у "Налаштування" — "Основні", а потім перемістіть перемикач поруч із пунктом "Автоматична інсталяція застосунку" в положення "Вимкнути". Ви також можете зробити це на годиннику, відкривши меню "Налаштування", торкнувшись "App Store" і переключивши повзунок поруч з "Автоматичні завантаження". Відтепер ви встановлюватимете окремі застосунки на свій годинник, відкриваючи застосунок Watch на своєму телефоні, а потім прокручуючи його вниз, де ви знайдете список доступних застосунків.

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Вимкніть нагадування, які вам не потрібні

Нагадування "Дихання" створено, щоб допомогти вам розслабитися і відволіктися від роботи на кілька хвилин. Але якщо ви ним не користуєтеся через непотрібність, то краще вимкнути його. Відкрийте застосунок Apple Watch на своєму iPhone, потім прокрутіть униз і торкніться параметра "Застосунок Mindfulness". Далі виберіть "Повідомлення вимкнено" (примітка: якщо на вашому розумному годиннику не встановлено WatchOS 8 або більш ранню версію, замість "Дихання" відображатиметься "Усвідомленість").

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