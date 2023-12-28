Запустите Apple Watch на полную: как улучшить работу смарт-часов и сделать их эффективнее

"Умные" часы можно сделать еще умнее и полезнее, активировав режим экономии энергии, настроив виджеты и отключив назойливые уведомления, напоминающие вам подышать.

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Настройте виджеты

Смарт-часы, работающие на WatchOS 10, располагают виджетами, показывающими таймер, погоду и заголовки новостей и пр. Виджеты позволяют сразу увидеть информацию без необходимости переключаться между приложениями, но они полезны только в том случае, если показывают то, что вам действительно интересно.

Активируйте экран, нажмите на него и удерживайте, чтобы войти в режим редактирования, аналогично тому, как вы редактируете приложения на главном экране iPhone. Вы заметите, что пустой виджет со знаком "плюс" теперь находится в верхней части дисплея. Нажав на него, вы получите набор виджетов, которые можно вывести на главный экран. Вы также можете нажать на "минус" рядом с любым виджетом, чтобы убрать его с экрана.

Включите режим низкого энергопотребления

Если у вас Apple Watch Series 4 и старше под управлением WatchOS 9, вы сможете использовать режим низкого энергопотребления. Это продлевает срок службы батареи за счет отключения дисплея, ограничения функционирования определенных датчиков и отключения таких функций, как уведомления о состоянии сердечного ритма.

Чтобы включить режим экономии энергии, откройте меню "Настройки", прокрутите вниз до пункта "Аккумулятор" и подвиньте ползунок рядом с "Режим низкого энергопотребления". Вы также можете нажать боковую кнопку, чтобы запустить "Центр управления" с экрана. Потом тапните по ярлыку "Батарея" и нажмите "Режим низкого энергопотребления".

Сделайте экран активным в течение длительного периода времени

Бывают случаи, когда вы не хотите, чтобы экран ваших смарт-часов отключался тут же после активации. Возможно, вы читали длинное текстовое сообщение и отвлеклись, или, может быть, вы хотите следить за таймером, не прерываясь. Если стандартной активности дисплея, которая длится 15 секунд, недостаточно, можете увеличить ее до 70 секунд. Перейдите в "Настройки" — "Дисплей и яркость" — "Длительность выхода из сна" — "Активен на 70 секунд".

Запретите автоматическую установку всех приложений

Каждый раз, когда вы устанавливаете приложение на свой iPhone, оно автоматически устанавливается на Apple Watch. Если вам такие "дубликаты" не нужны, перейдите в "Настройки" — "Основные", а затем переместите переключатель рядом с пунктом "Автоматическая установка приложения" в положение "Выключить". Вы также можете сделать это на часах, открыв меню "Настройки", коснувшись "App Store" и переключив ползунок рядом с "Автоматические загрузки". С этого момента вы будете устанавливать отдельные приложения на свои часы, открывая приложение Watch на своем телефоне, а затем прокручивая его вниз, где вы найдете список доступных приложений.

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Отключите напоминания, которые вам не нужны

Напоминание "Дыхание" создано, чтобы помочь вам расслабиться и отвлечься от работы на несколько минут. Но если вы им не пользуетесь за ненадобностью, то лучше отключить его. Откройте приложение Apple Watch на своем iPhone, затем прокрутите вниз и коснитесь параметра "Приложение Mindfulness". Далее выберите "Уведомления отключены" (примечание: если на ваших умных часах не установлена ​​WatchOS 8 или более ранняя версия, вместо "Дыхание" будет отображаться "Осознанность").

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