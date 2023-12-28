Графен та срібло підвищать ККД натрій-іонних батарей: вчені придумали, як їх застосувати

Дослідники розв'язали проблему низької ефективності твердого вуглецю, який стане хорошим матеріалом для акумуляторів через дешевизну та простоту в обробці.

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Компанія Sunrise New Energy Materials (Китай) розробила волокнистий композитний матеріал із твердого вуглецю, покликаний поліпшити характеристики натрій-іонних акумуляторів, передає Investor ideas.

Компанія вже отримала попереднє схвалення Національного відомства інтелектуальної власності КНР на патентування винаходу "Волокнисто-структурований, легований титаном аморфний вуглецевий композитний матеріал зі сріблясто-твердим вуглецевим покриттям і метод його отримання".

Твердий вуглець (графен) використовують як основний матеріал для анода натрій-іонних батарей, тому що він доступний, коштує недорого і простий в обробці. Однак у нього є недоліки: низька питома потужність і низький початковий ККД.

Важливо

Учені зробили акумулятори такими, що їх практично не можна вбити: уся справа в поліпшенні катодів

Цей винахід допоможе позбутися цих проблем. Твердий вуглецевий композиційний матеріал, який використовували вчені, має структуру ядро-оболонка, при цьому внутрішнє ядро складається з твердого вуглецевого матеріалу, легованого сріблом, а зовнішня оболонка — з аморфного вуглецю, легованого титаном. Така конструкція підвищує первісну ефективність, циклічність та інші характеристики анодних матеріалів.

Sunrise домагається оформлення міжнародних і вітчизняних патентів для своїх розробок на основі графена, кремній-вуглецю, твердого вуглецю. До роботи над удосконаленням натрій-іонних акумуляторів було залучено такі компанії, як CATL, BYD, Narada Power і Hithium Energy, що спеціалізуються на виробництві акумуляторних батарей для електромобілів і не тільки.

Раніше ми писали про те, що автомобіль Tesla відмовлявся їхати і не відчиняв двері салону, тому що власник не замінив акумулятор. Нова батарея обійшлася б у 26 тис. доларів США.