Унікальні батареї з неповторною особливістю: не горять, навіть якщо по них вистрілити

Графеновий акумулятор Nanotech Energy надійде на ринок уже цього року. Він визнаний найбезпечнішим літієвим накопичувачем енергії у світі.

Related video

Компанія Nanotech Energy (США) вже цього року запустить виробництво літій-іонних акумуляторів, яким не страшні перегріви, отже, вони не запалюються. Подробиці повідомило видання Notebook check.

Літій-іонні батареї будуть випущені у форм-факторі 18650. Це означає, що вони складатимуться з комірок циліндричної форми розмірами 18 х 65 мм (ред.). Безпосередньо за випуск відповідатиме підприємство Voltaplex.

Проблемою літієвих батарей завжди був перегрів, який ставав причиною загорянь і навіть вибухів. Але навіть якщо акумулятор не перегрівався, він однаково міг вибухнути через внутрішні дефекти, що спричиняють коротке замикання і займання електроліту. Ще одним недоліком літієвих акумуляторів є дендрити, які з'являються з часом через те, що літій з часом осідає і накопичується у вигляді "наростів". Ці "нарости" можуть проткнути сепаратор, що, знову-таки, призводить до короткого замикання.

Як функціонують батареї Nanotech Energy

Експерти, що працюють у Nanotech Energy, розробили безпечні літієві батареї, які не горять і не димлять. Виручив фахівців графен, нанотехнології та електроліт, технологія виробництва якого запатентована і зберігається в секреті (електроліт — речовина, що проводить електричний струм усередині батареї. У ролі електроліту можуть виступати кислоти, солі і навіть деякі кристали, — ред.).

Навіть постріл не змусив батарейку Nanotech Energy горіти

У компанії кажуть, що літієві акумулятори не бояться холоду, оскільки здатні функціонувати за температури -40°C. Спека їм теж не страшна: тести засвідчили чудову працездатність за +60°C. Що стосується "нутрощів" пристрою, то навіть за температури +180°C з ними нічого не станеться.

Раніше ми повідомляли про те, що водна батарея може стати альтернативою літій-іонним акумуляторам. Вона відносно дешева у виробництві та безпечніша — не горить і не вибухає.