Заощадить час та поліпшить життя: топ-5 способів використовувати ШІ у 2024 році

Штучний інтелект можна використовувати як особистого помічника — працює спритно, спілкується дотепно.

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ChatGPT може підвищити вашу продуктивність, а також вирішити проблеми з тайм-менеджментом. Видання ZDnet пропонує кілька варіантів застосування розумного чат-бота на роботі та вдома.

Організація листування по e-mail

Якщо ви маєте проблеми зі складанням електронних листів, вам складно добирати потрібні слова, щоб донести сенс, і водночас дотримуватися потрібного тону, якщо вам доводиться часто писати і це є нудною рутиною, якщо у вас обмаль часу, якщо вам потрібно привести до ладу переповнену поштову скриньку, тоді варто звернутися по допомогу до ChatGPT або іншого чатбота.

Ви можете звернутися до ШІ з таким завданням: "Допоможи скласти електронного листа моєму босові, де повідоми, що я сьогодні йду на прийом до лікаря". Протягом кількох секунд чат-бот видасть шаблон електронного листа, який ідеально підходить для цієї ситуації.

Що більше вступної інформації ви дасте боту, то більш адаптованим буде лист.

Підготовка до важливого заходу

Замість того щоб питати своїх колег, сім'ю або навіть Google про те, як організувати той чи інший івент, або як підготуватися до виступу, ви можете знайти підтримку і отримати реальну допомогу від ChatGPT. АІ-бот складе для вас план дій із кількох кроків для досягнення успіху. Алгоритми швидко підшукають для вас актуальні, змістовні та корисні поради. І знову — тут головне дати якомога більше ввідних.

Складання списків

Списки — це простий спосіб систематизувати все і нічого не забути. Однак складання списків може зайняти багато часу, але ChatGPT зможе зробити все за вас.

Наприклад, якщо ви збираєтеся у відпустку, попросіть чат-бота скласти перелік усього необхідного, що потрібно взяти з собою. Так само можна скласти список покупок, якщо ви готуєтеся до свята, або якщо ви хочете приготувати якусь страву, то можна запросити варіанти рецептів, а потім вже вибирати вподобаний.

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Розробка стратегій для соцмереж

Якщо ви працюєте з соцмережами як маркетолог або СММ-щик, або є блогером, або у вас є онлайн-магазин у Facebook, вам буде корисно продумати стратегію. ChatGPT допоможе з креативом, наприклад, він пропонуватиме оригінальні та дотепні підписи для фото і відео, описи товарів тощо. Завдання може бути таким: "Я збираюся опублікувати селфі в Instagram. Можеш допомогти мені придумати підпис?" ChatGPT дасть кілька варіантів підписів, включаючи навіть смайлики.

Спланувати вихід постів — теж для бота не проблема. Напишіть йому: "Можеш допомогти мені спланувати 10 постів у сітці для мого Instagram?" Потім ChatGPT запитає у вас більш детальну інформацію про ваш обліковий запис, щоб надати вам детальний план.

Створення індивідуальних планів тренувань

Одна з найпопулярніших новорічних обіцянок — зайнятися спортом. ChatGPT може створити план тренувань з урахуванням ваших конкретних потреб. Усе, що вам потрібно зробити, це повідомити чат-боту якомога більше подробиць про те, чого ви чекаєте від тренувань, і він створить для вас план за лічені секунди.

Наприклад, ви можете написати в запиті до ChatGPT, що хочете, щоб тренування на біговій доріжці допомогли поліпшити витривалість. ШІ-бот запропонує кілька варіантів різних тренувань. Спробуйте всі та оберіть ту, що сподобалася найбільше.

Раніше ми повідомляли про те, що давати занадто багато інформації про себе чат-ботам не варто. Експерт у галузі штучного інтелекту вважає, що це може нашкодити і ботам, і людям.