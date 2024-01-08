"Нема не тільки грошей": боєць ЗСУ відповів, чи вистачить на фронті мільйона FPV-дронів

Військовослужбовець Ігор Луценко розповів, що держава закриває лише 10-20% потреб. Він озвучив іншу цифру, скільки Україні необхідно дронів для утримання фронту та просування вперед.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує виготовити за 2024 рік мільйон FPV-дронів. Військовослужбовець Збройних сил (ЗСУ) та ексдепутат Верховної Ради Ігор Луценко в інтерв’ю для "Телеграф" відповів, чи буде достатньо такої кількості.

"Мільйон дронів — це абсолютно досяжна цифра для виробництва. Однак нам треба мати хоча б два-три мільйони на рік", — підкреслив він.

Захисник пояснив, що війна в Україні — доволі інтенсивна, тож здатна "проковтнути" таку кількість FPV-дронів. З його слів, мільйона одиниць було б достатньо для утримання фронту, але не для просування.

"Питання навіть не в кількості, а в якості. І питання в тому, чи буде держава брати участь у цьому процесі. Зараз на 90% це вирішують приватні виробники й за приватні кошти", — розповів Луценко.

Він припустив, що якби Україна ще пів року тому помітила "великий тренд" на FPV-дрони, можна було б вже зробити велике державне замовлення. Також безпілотники можна було б розподілити — по калібрах, моделях і класах.

"І наші приватні підприємства могли б виконати це завдання. Передусім цим має зайнятися великий і середній бізнес, можливо, об'єднатися", — зазначив військовий.

Він наголосив, що нині виробництво дронів в Україні — майже повністю приватне. Державі вдається закривати лише 10-20% потреб армії.

"Мені здається, що державний ВПК практично не працює. Все тримається на приватній ініціативі. Зрештою від держави нема не тільки грошей, а навіть формулювання того, що це потрібно", — додав Луценко.

Нагадаємо, український виробник дронів Юрій Абдула попереджав, що лише за перший квартал 2024 року Росія може виготовити 5 мільйонів FPV-дронів.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у коментарі Фокусу також пояснював, що мільйон FPV-дронів за рік — це амбітно, але може бути недостатньо.