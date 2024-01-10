Реактивний дрон-камікадзе Shahed-238: чим він небезпечний і чи є в нього недоліки, — оглядач

За словами Олександра Коваленка, іранський реактивний ударний дрон має меншу максимальну дальність польоту, ніж його попередник через те, що двигун споживає більше палива.

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Останніми днями в інформаційному просторі України з'явилися повідомлення про те, що українська ППО нібито збила новий іранський реактивний дрон-камікадзе Shahed-238. Хоча офіційного підтвердження цього факту від осіб, уповноважених робити подібні заяви, не надходило, питання про те, що це за дрони і які нові загрози вони можуть нести, продовжують звучати. Про характеристики дрона розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю виданню OBOZ.UA.

Характеристики та переваги Shahed-238

За словами Коваленка, Shahed-238 є розвитком серії Shahed-131 і Shahed-136. Презентація Shahed-238 відбулася в листопаді 2023 року. Цей дрон привернув увагу не тільки завдяки реактивному двигуну, а й використанню декількох видів систем наведення — головок самонаведення (ГСН).

Було представлено три модифікації Shahed-238:

проста версія без ГСН, наведення за заданими координатами;

версія з електронно-оптичною ГСН;

модифікація з радіолокаційною ГСН.

Також було зазначено, що іранські дрони-камікадзе вперше були представлені в чорному кольорі, що, можливо, було спробою зробити їх менш помітними. Росія згодом також застосовувала Shahed-136 чорного кольору, хоча матеріал планера залишився колишнім.

Shahed-238 відрізняється від своїх попередників наявністю реактивного двигуна, який забезпечує йому значно більшу швидкість — до 500 км/год. Це робить його більш небезпечним для мобільних груп перехоплення, які є основним елементом протидії дронам-камікадзе в Україні.

Недоліки Shahed-238

Однак у Shahed-238 є і низка недоліків. По-перше, реактивний двигун споживає більше палива, ніж поршневі двигуни, що використовуються в інших іранських дронах-камікадзе. Це означає, що Shahed-238 має меншу максимальну дальність польоту. По-друге, реактивний двигун є більш тепломістким випромінювачем, що полегшує його виявлення і супровід засобами ППО. По-третє, Shahed-238, ймовірно, дорожчий, ніж Shahed-136.

Таким чином, Shahed-238 має низку переваг, які можуть зробити його більш небезпечним для українських сил ППО. Однак у нього також є низка недоліків, які обмежують його ефективність.

Можливі цілі застосування Shahed-238 російськими військами

Російські війська можуть використовувати Shahed-238 для таких цілей:

Прорив через мобільні групи перехоплення. Це може бути особливо актуально в районах, де українські ППО мають обмежені можливості.

Виснаження засобів ППО. Змушуючи українські ППО використовувати ракети для перехоплення Shahed-238, російські війська можуть знизити їхню боєготовність для відбиття більш серйозних загроз.

Завдання ударів по об'єктах, захищених засобами ППО. У поєднанні з іншою зброєю, такою як крилаті ракети, Shahed-238 може використовуватися для ураження цілей, які важко або неможливо вразити іншими способами.

Однак слід зазначити, що офіційне підтвердження наявності та застосування Shahed-238 російськими військами станом на 10 січня 2024 року відсутнє.

Нагадаємо, 19 січня видання Sky News повідомляло, що Іран представив Росії свій останній безпілотний літальний апарат Shahed-107, призначений для пошуку дорогих систем залпового вогню західного зразка.