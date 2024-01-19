Робот-лоза FiloBot росте завдяки сонячному світлу, але поливати його не потрібно (відео)

Незвичайна машина сама друкує своє тіло на 3D-принтері, завдяки чому збільшується в розмірах, ніби рослина.

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Вчені з Італійського технологічного інституту (Istituto Italiano di Tecnologia) створили пристрій під назвою FiloBot, що здатен рости в напрямку джерел світла, як справжнісінька рослина, передає Newatlas.

Робот має конічну голівку вгорі, джерело живлення/базову станцію внизу і стеблоподібний корпус між ними. У міру зростання корпус бота стає все довшим і довшим. Це йому вдається завдяки нитці з термопластику, котушка з якою і міні-3D-принтер знаходяться в голівці.

Нитка проходить через нагрітий екструдер і поступово розмотується. Таким чином, робот сам друкує своє тіло на 3D-принтері у вигляді послідовних згорнутих шарів розплавленого пластику, які з'єднуються один з одним у міру охолодження.

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Залежно від датчиків світла, гіроскопа та іншої вбудованої електроніки, температура, орієнтація і швидкість осадження пластику постійно змінюються. Таким чином, FiloBot може контролювати напрямок росту свого тіла, завжди прямуючи до світла і від землі.

Ба більше, робот автоматично обвиває вертикальні опори, так само, як виноградна лоза обвиває решітку, що дає йому змогу витрачати менше часу та енергії на розвиток тіла. Але якщо бот не виявить опору і його голова досягне відкритого простору, то його тіло стає жорстким і здатним підтримувати себе.

Раніше ми писали про те, що найшвидший і найменший робот у світі пересувається без моторів. Приводи для робота зроблені зі спеціального сплаву з "пам'яттю форми" — варто його трохи нагріти, і бот побіжить, перебираючи ніжками.