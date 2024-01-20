Збій у роботі: "Монобанк" опинився під наймасштабнішою DDoS-атакою (фото)

Користувачі повідомляли про збій у роботі застосунку "Монобанку". Пізніше співзасновник Олег Гороховський заявив, що ситуацію вдалося взяти під контроль.

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Увечері 19 січня "Монобанк" опинився під наймасштабнішою DDOS-атакою. Про це у себе на Telegram-каналі "Ого!" повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, ситуацію вдалося нормалізувати.

"Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем", — заявив він.

"Монобанк" опинився під наймасштабнішою DDoS-атакою

Раніше користувачі повідомляли про те, що сервіси банку не працюють. Однак потім додаток на смартфонах знову запрацював.

Помилка в "Монобанку" Фото: Скриншот

Що таке DDOS-атака

Це хакерська атака на комп'ютерну систему з наміром зробити її ресурси недоступними для користувачів. Одним із найпоширеніших методів нападу є насичення комп'ютера, що атакується, або мережевого обладнання великою кількістю зовнішніх запитів. Найчастіше вони безглузді або неправильно сформульовані. Таким чином, атаковане обладнання не може відповісти користувачам, або відповідає настільки повільно, що стає фактично недоступним.

Нагадаємо, що 18 січня повідомлялося, що хакери атакували браузер Chrome. Під загрозою опинилися банківські рахунки. Розробники поспішили випустити оновлення і рекомендували всім користувачам встановити його якомога швидше.