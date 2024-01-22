Не вистачає іншим смартфонам. Новинки Blackview отримали додаткові екрани: чим вони корисні

Іноді недорогі смартфони маловідомих брендів мають корисні особливості, яких нема у найдорожчих флагманах. Смартфони Blackview поєднують одразу кілька з них.

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Китайська компанія Blackview 17 січня офіційно випустила на глобальний ринок незвичайні міцні смартфони BL9000 5G та BV9300 Pro. Журналіст сайту ZDNET Адріан Кінгслі-Хьюз випробував новинки та звернули особливу увагу на додаткові круглі екрани на тильній стороні, які виявилися дуже корисною особливістю у порівнянні з конкурентами.

Попри домінування на ринку Android-смартфонів Samsung, на ньому існує безліч брендів, які змагаються між собою за користувача. Щоб конкурувати з лідерами, компанії мають створювати нестандартні рішення та пропонувати їх за невеликою ціною. Саме так робить Blackview: бренд випускає недорогі захищені смартфони з нестандартними функціями, яких зазвичай нема навіть у відомих флагманів.

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Адріан Кінгслі-Хьюз протягом кількох тижнів тестував смартфони Blackview BL9000 5G та BV9300 Pro і визнав їх чудовими моделями, хоча вони значно відрізняються не тільки від конкурентів, але і один від одного. BL9000 5G має трохи елегантніший дизайн, кращий процесор та більше оперативної пам’яті, тоді як BV9300 Pro товстіший, з більшим акумулятором та кращою камерою. Втім, різниця у продуктивності непомітна, а камери забезпечують якість, достатню для соціальних мереж. Обидва смартфони виглядають та відчуваються майже однаково, мають таке ж саме розташування порту USB, кнопок та загальний стиль.

Але що найцікавіше, вони обидва мають дисплей 360 x 360 пікселів на задній панелі, який може показувати час, дату, місткість акумулятора, дані про погоду, компас та навіть вид з задньої камери. На думку оглядача, це саме те, чого не вистачає майже усім іншим смартфонам. Екран можна налаштовувати зміною його вигляду та увімкненням різних функцій.

Дизайн смартфонів Blackview BL9000 5G

Друга надзвичайна функція обох Blackview – величезний акумулятор: 8800 мАг у моделі BL9000 5G та 15080 мАг у BV9300 Pro. Останній забезпечує 18 годин перегляду відео.

Blackview BL9000 5G коштує 600 доларів і за це має перевагу у вигляді підтримки 5G-мереж. Blackview BV9300 Pro ж обійдеться дешевше — 400 доларів. Щоб заохотити продажі, бренд пропонує величезні знижки – вочевидь, попри функціональність, продажі вимагають демпінгу.

Раніше Blackview пропонувала смартфони з вбудованими тепловізорами, про один з них вже писав Фокус. Але наразі телефони з позначкою "Pro" вже не мають цієї функції.