Не вистачає іншим смартфонам. Новинки Blackview отримали додаткові екрани: чим вони корисні
Іноді недорогі смартфони маловідомих брендів мають корисні особливості, яких нема у найдорожчих флагманах. Смартфони Blackview поєднують одразу кілька з них.
Китайська компанія Blackview 17 січня офіційно випустила на глобальний ринок незвичайні міцні смартфони BL9000 5G та BV9300 Pro. Журналіст сайту ZDNET Адріан Кінгслі-Хьюз випробував новинки та звернули особливу увагу на додаткові круглі екрани на тильній стороні, які виявилися дуже корисною особливістю у порівнянні з конкурентами.
Попри домінування на ринку Android-смартфонів Samsung, на ньому існує безліч брендів, які змагаються між собою за користувача. Щоб конкурувати з лідерами, компанії мають створювати нестандартні рішення та пропонувати їх за невеликою ціною. Саме так робить Blackview: бренд випускає недорогі захищені смартфони з нестандартними функціями, яких зазвичай нема навіть у відомих флагманів.
Адріан Кінгслі-Хьюз протягом кількох тижнів тестував смартфони Blackview BL9000 5G та BV9300 Pro і визнав їх чудовими моделями, хоча вони значно відрізняються не тільки від конкурентів, але і один від одного. BL9000 5G має трохи елегантніший дизайн, кращий процесор та більше оперативної пам’яті, тоді як BV9300 Pro товстіший, з більшим акумулятором та кращою камерою. Втім, різниця у продуктивності непомітна, а камери забезпечують якість, достатню для соціальних мереж. Обидва смартфони виглядають та відчуваються майже однаково, мають таке ж саме розташування порту USB, кнопок та загальний стиль.
Але що найцікавіше, вони обидва мають дисплей 360 x 360 пікселів на задній панелі, який може показувати час, дату, місткість акумулятора, дані про погоду, компас та навіть вид з задньої камери. На думку оглядача, це саме те, чого не вистачає майже усім іншим смартфонам. Екран можна налаштовувати зміною його вигляду та увімкненням різних функцій.
Друга надзвичайна функція обох Blackview – величезний акумулятор: 8800 мАг у моделі BL9000 5G та 15080 мАг у BV9300 Pro. Останній забезпечує 18 годин перегляду відео.
Blackview BL9000 5G коштує 600 доларів і за це має перевагу у вигляді підтримки 5G-мереж. Blackview BV9300 Pro ж обійдеться дешевше — 400 доларів. Щоб заохотити продажі, бренд пропонує величезні знижки – вочевидь, попри функціональність, продажі вимагають демпінгу.
Раніше Blackview пропонувала смартфони з вбудованими тепловізорами, про один з них вже писав Фокус. Але наразі телефони з позначкою "Pro" вже не мають цієї функції.