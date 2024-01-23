Південна Корея ризикує залишитися без чипів через санкційну війну США та Китаю

Корейські компанії SK Hynix та Samsung потрапили під обмеження Мінторгівлі США, хоча від їхньої продукції залежать Apple, Microsoft і Google.

Related video

Економіка Південної Кореї дуже залежить від напівпровідникової промисловості, яка сьогодні опинилася під ударом через технологічну війну між Вашингтоном та Пекіном, передає видання SCMP.

Південнокорейський виробник мікросхем SK Hynix, розташований на півдорозі між Сеулом та Пекіном, виявився втягнутим у складну мережу обмежень США, накладених на техносектор Китаю для того, щоб обрубати останньому доступ до обладнання для створення передових чипів. Завод SK Hynix у Даляні, який компанія придбала в Intel, спеціалізується на флеш-пам'яті 3D NAND (застосовується у смартфонах та інших пристроях, — ред.), на частку якої припадає зростаюча частина доходів усієї компанії, з них близько 27% — на китайське підприємство. З урахуванням DRAM, загальна частка Південної Кореї у світі становить понад 60%.

Компанія вклала у виробництво 9 млрд доларів США, щоб зміцнити потужності і зайняти міцне місце на світовому ринку. Але натомість новий корпус заводу пустує, оскільки компанія не може закупити літографічне обладнання через санкції США, які торкнулися і її.

Восени минулого року США надали SK Hynix і Samsung Electronics дозвіл ввозити обладнання для їхніх підприємств, розташованих у Китаї. Штати розуміють, що чипи від цих виробників знадобляться Apple, Microsoft, Google, Alphabet. Наприклад, згідно з аналізом Bloomberg, Apple отримує 20% доходів із Китаю та є найбільшим клієнтом SK Hynix та Samsung. Однак південнокорейським компаніям ніхто не дав гарантії, що цей дозвіл діятиме "вічно".

ШІ-можливості продуктів SK Hynix

"Завод SK Hynix у Даляні — яскравий зразок того, в якому скрутному становищі опинилися південнокорейські виробники мікросхем унаслідок обмежень США, — сказав аналітик Масахіро Вакасугі з Bloomberg Intelligence. — Навіть з урахуванням останніх поступок США, для SK Hynix немає сенсу розширювати потужності в Даляні, з огляду на невизначеність щодо президентських виборів у США і політики США після них".

Згідно з даними Міжнародного валютного фонду, від санкційної війни США і Китаю найбільше може постраждати Південна Корея.

"Корея має балансувати між США та КНР, — каже Трой Стангароне, директор Корейського економічного інституту. — Корея перебуває в авангарді критично важливих технологій, як напівпровідникових, так і акумуляторних, які створюють можливості для зростання економіки, але також є її вразливостями".

Поки що SK Hynix та Samsung можуть імпортувати до Китаю обладнання для виробництва чипів зі США, дотримуючись обмежень на найпередовіші технології подвійного призначення, хоча компаніям. Але компаніям, як і раніше, заборонено розширювати виробництво передових чипів на території КНР більш ніж на 5% протягом 10 років. Продати завод у Даляні — теж не варіант. Навряд чи Вашингтон дозволить продаж китайським покупцям, та й сама SK Hynix спростовує чутки про продаж.

Важливо

Ніяких роботів і військових технологій: Китай ударив по Заходу новими санкціями

Відтоді, як Мінторгівлі США опублікувало список обмежень на використання передових американських чипових технологій, SK Hynix та Samsung збільшили витрати на лобістів у США, намагаючись домогтися послаблень, щоб не втрачати своїх виробничих потужностей. Компанії та корейські чиновники намагаються переконати Білий дім у тому, що продукція Hynix з Даляня не несе жодних ризиків.

Незважаючи на послаблення санкційних умов для китайських підприємств SK Hynix та Samsung, перспективи інших південнокорейських виробників мікросхем, що залежать від торгівлі з КНР, неясні. Усе залежить від президентських виборів у США, йдеться в матеріалі.

"Хоча КНР, як і раніше, залишається найбільшим торговельним партнером Південної Кореї, згідно з даними, опублікованими на початку 2024 року, щомісячний експорт до США перевищив експорт до Китаю вперше за більш ніж 20 років. Корея, мабуть, більше схиляється в бік США, оскільки політики і компанії змінюють стратегії, щоб впоратися із санкційною війною та її наслідками", — підсумували автори матеріалу.

Раніше Фокус писав про те, що компанія з КНР зробила підроблений БПЛА типу Shahed-136 і продавала його на Alibaba. Представник компанії зізнався, що дрон купив один "великий замовник з України".