Рої дронів з ШІ стануть суперзброєю Пентагону проти Китаю та Росії (фото)

З огляду на досвід війни в Україні, Міноборони США поспішають зробити безпілотники абсолютно автономними, щоб не боятися засобів РЕБ.

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Нещодавні експерименти ВМС та ВПС США показали, що американські військові можуть використовувати автономні безпілотні апарати, як надводні, так і повітряні, інакше, ніж Китай або Росія, повідомляє видання Defense one.

Як ВМС США застосовують безпілотники на практиці

Військово-морські сили США провели навчання, в яких задіяли рої повітряних і морських дронів. Пристрої збирали та обмінювалися розвідувальними даними з флотом, допомагаючи останньому оперативно виявляти, ідентифікувати та знищувати ворожі кораблі. Надводні та повітряні безпілотники допомогли військовим збити 6 швидкісних "ворожих" катерів.

У ВМС вважають, що безпілотні системи і системи штучного інтелекту (ШІ) можуть допомогти у виявленні ворожих суден, які намагаються пересікти шлях не тільки військовим, а й торговим суднам. Такі системи полегшать обмін інформацією та роботу з партнерами — від судноплавних компаній до урядів інших країн.

США — не єдина країна, яка використовує автономні рішення, оскільки подібні технології є у Росії, Китаю. Тому Пентагону необхідні відносно дешеві, але ефективні технології для перехоплення та атак.

"Ми реалізували всі концепції безпілотників — на воді, в повітрі, під водою", — прокоментував Міністр ВМС США Карлос Дель Торо.

Дрон XQ-58 Valkyrie працює на базі ШІ Фото: Скриншот

Як ВПС США тестують дрони та ШІ

ВПС також продемонстрували нові можливості штучного інтелекту. За словами полковника Такера Гамільтона, командувача операціями 96-го випробувального крила ВПС, дрон XQ-58 Valkyrie на базі ШІ зміг працювати в парі з винищувачем F-15, при чому керувала БПЛА виключно нейромережа. Полковник зазначив, що раніше під час тестів дрони дотримувалися простих інструкцій, наприклад, поверталися на заздалегідь визначене місце після втрати контакту з оператором, підтримка якого все ж була необхідна.

Але XQ-58 має значно більшу автономність. Наприклад, пристрій самостійно визначає, як налаштувати дросельну заслінку, який вибрати кут крену, яку висоту набрати, який кут пікірування вибрати для досягнення заздалегідь поставленої мети. БПЛА зміг виконати швидші та "чіткіші" крени порівняно з літаком, пілотованим людиною. Гамільтон зазначив, що в принципі ШІ керує літаком не так, як людина. Він вважає, що системам штучного інтелекту необхідний простір для навчання, де вони зможуть ухвалювати рішення.

Винищувач F-15 Фото: US Air Force

Як ШІ може допомогти вдосконалити дрони

Російсько-українська війна яскраво продемонструвала затребуваність автономної зброї. Але у неї є вразливості, каже Майкл Горовіц, заступник помічника міністра оборони з розвитку збройних сил. За його словами, засоби РЕБ заглушають зв'язок між оператором і дронами, тому військові потребують пристроїв на базі ШІ, яким не потрібно звертатися до оператора для виконання завдань.

"Якщо ви подивитеся на ситуацію в Україні, що стосується радіоелектронної боротьби війні, повна автономія, яку надають нейромережі, — один зі способів розв'язання проблеми РЕБ", — сказав Горовіц.

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"Конфлікт в Україні багато чому навчив союзників. Так, у Міністерстві оборони США збираються переглянути свою політику щодо автономної зброї з огляду на те, що Росія і Китай активно впроваджують ШІ у свої військові технології", — зазначає ЗМІ.

США прагнуть встановити міжнародні норми розвитку військового ШІ і для цього залучають європейські країни, хоча вони дуже обережно ставляться до використання ШІ у військових цілях. За словами Горовіца, у листопаді минулого року Сполучені Штати випустили Політичну декларацію про відповідальне використання ШІ у військових цілях, яку вже підписала 51 особа. Офіційні особи США сподіваються, що такий широкий міжнародний консенсус змусить Росію і Китай дотримуватися деяких норм у сфері розробки ШІ.

"Громадськість вважала, що Міністерство оборони будує роботів-убивць у підвалах. Усередині відомства також було сум'яття, оскільки деякі чиновники вважали, що директива Міноборони забороняє розробку автономних систем озброєння загалом. Тому ми хочемо домогтися перегляду цього документа, щоб зрозуміти, що дозволено розробляти, а що — заборонено", — сказав Горовіц.

Раніше ми повідомляли про те, що в Китаї "військовий" ШІ вчать протистояти ворогам-людям. Розробники використовують нейромережі на кшталт ChatGPT для того, щоб АІ-система Народно-визвольної армії КНР змогла навчитися розбиратися в людях.