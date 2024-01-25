Дрон-винищувач Karma запустять у 2024 році: що відомо про БПЛА за ціною двох ПЗРК Stinger

БПЛА покликаний знищувати інші дрони, його можна використовувати повторно — до 40 разів.

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Компанія Wedrones (Абу-Дабі) представила на виставці UMEX-2024 модель безпілотного літального апарату (БПЛА) Karma для боротьби з дронами-камікадзе, передає EDR On-Line.

Розробники БПЛА описали свій пристрій, як дешеву й ефективну систему знищення боєприпасів, що баражують. Дрон Karma, як вони стверджують, покликаний замінити дорогі зенітні керовані ракети.

Модель "антидрона", представлена на виставці, має авіаційну аеродинамічну схему з прямим трапецієподібним крилом з обтічником на стику крила і фюзеляжу. Хвостове оперення, що має форму перевернутої літери V, встановлено на двох хвостових балках.

Швидкість "антидрона" становить 250 км/год, максимальна висота польоту — 5000 м, дальність зв'язку — 100 км, тривалість польоту — 2 год. БПЛА злітає з катапульти і приземляється на шасі. Його можна використовувати повторно до 40-ка разів, після того, як він повернеться на місце запуску.

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БПЛА повністю виконаний з композиційних матеріалів і оснащений поршневим бензиновим двигуном з дволопатевим штовхаючим гвинтом, розташованим у хвостовій частині фюзеляжу. Виробник двигуна — німецька компанія, назву якої розробники відмовилися назвати.

"Бортове противодронне озброєння може бути розміщено на вузлах підвіски крила безпілотника Karma. Однак виставковий екземпляр такого озброєння не мав", — підкреслюють автори EDR On-Line.

"Ми впевнені, що наша розробка буде затребувана на світовому ринку, і здійснить свій перший політ у 2024 році", — зазначив представник компанії. За його словами, приблизна вартість системи становить близько 250 тисяч доларів США, що менше вартості двох ПЗРК Stinger.

раніше ми повідомляли про те, що в Росії заявили про застосування на фронті нового дрона СОМ-5. За словами російського чиновника, безпілотник СОМ-5 оснащений тепловізійною камерою, здатною знаходити цілі навіть у темний час доби.