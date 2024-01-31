Прогрес смартфонів: які функції користувачі хотіли отримати шість років тому і що збулося

Більшість побажань виробникам вдалося реалізувати, тому прогнози можна вважати вдалими. Наприклад, з'явилися хороші камери та роз’єм USB-C.

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З часом смартфони змінюють свій вигляд та функціональність досить помітно. Шість років тому розмова на Reddit торкнулася найбільших побажань користувачів смартфонів щодо функцій, і зараз саме час дізнатися, які з них справдилися.

Смартфони пройшли довгий шлях з часів джойстиків та фізичних клавіатур. Попри всі елементи, що відійшли на другий план, їхній дизайн та функціональність значно покращилися. Телефони перейшли від використання клавіатури T9 до більш зручної QWERTY, тепер вони мають більш ергономічний дизайн (хоча декому здаються надто великими), — але все ще є деякі недоліки, які багатьом не подобаються.

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Серед тодішніх побажань озвучували: довший час автономної роботи, роз’єм для навушників, роз’єм USB-C, пласкі дисплеї, розширення пам’яті та краща камера. Також коментатори хотіли нового покоління складаних телефонів.

Повернувшись у сьогоднішній день, можна сказати, що багато пунктів з цього списку реалізовані. Наприклад, підключення USB-C з'явилося майже у всіх моделях, але не скрізь пропонує кращу швидкість. Виробники також винайшли дизайн та механічну реалізацію складаних телефонів з великим сенсорним екраном. Пласкі дисплеї, без "водоспадів", які багатьом здаються зайвими, вже не рідкість. Камери та їхні об’єктиви покращилися значно по усіх характеристиках.

Але вдосконалювати смартфони ще є куди. Проблема часу автономної роботи все ще актуальна, незалежно від моделі телефону. Гніздо для навушників також ще не повернулося, оскільки виробники продовжують робити ставку на бездротові аудіопристрої. Проблема сховища файлів вирішилася у непрямий спосіб: вбудовані накопичувачі смартфонів стали більшими, та й хмарні технології пропонують кращу місткість зі швидкістю.

Хоча навіть флагманські моделі телефонів таких компаній, як Samsung та Google, можуть не мати якихось з цих функцій, на ринку є багато альтернатив, що пропонують інші рішення. В якихось телефонів є додатковий слот для карт розширення, інші все ж мають роз’єм для дротових навушників, відділення для другої SIM-карти, спеціальні камери нічного бачення тощо. Деякі смартфони Blackview мають зручні додаткові екрани, про які писали раніше.