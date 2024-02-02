Топ-10 гаджетів 2024 року: ШІ-смартфони, незвичайні телевізори та милі роботи

2024 рік тільки розпочався, але розробники вже презентували масу цікавих пристроїв, здатних поліпшити якість життя, роботи і, звісно ж, розваг.

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Січень був досить насиченим у плані презентацій нових споживчих технологій. Безліч неймовірних гаджетів узяли участь у виставці CES 2024 у Лас-Вегасі (США), але також не обійшлося і без кількох великих релізів. Видання Gizmodo пропонує ознайомитися зі списком найкращих пристроїв 2024 року і розглянути їх ближче.

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra

Однозначно флагманом серед смартфонів, презентованих на початку 2024 року, став Galaxy S24 Ultra від Samsung. Цей телефон із функціями штучного інтелекту (ШІ) обіцяє користувачам захопливий досвід не тільки у сфері фото та відео, а й у роботі з найрізноманітнішим контентом — текстовим і аудіо.

Функції Galaxy AI допоможуть здійснити синхронний переклад мови, оптимізують нотатки, створять списки, відредагують і переведуть тексти, виділять найважливіші або проблемні місця. Також ШІ допоможе відредагувати фото- і відеофайли.

Технічні характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra такі:

процесор Snapdragon 8 Gen 3 з частотою 3,3 ГГц;

оперативна пам'ять: 12 Гб;

постійна пам'ять: 256, 512 Гб і 1 Тб;

дисплей Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 3088×1440 точок;

камери: головна 200 Мп, ширококутна 12 Мп, камера з телеоб'єктивом 10 Мп, камера з 5-кратним зумом 50 Мп;

батарея: 4855 мАг;

операційна система: Android 14;

підтримка Wi-Fi 7.

Прозорий телевізор LG Signature OLED T

LG анонсувала повністю прозорий телевізор на виставці CES 2024. Компанія стверджує, що це перший у світі бездротовий прозорий OLED-телевізор. Модель отримала назву Signature OLED T. Її роботу забезпечує операційна система WebOS.

У комплект поставки входить спеціальний модуль модулем Zero Connect Box, через який до телевізора можна під'єднати різні пристрої, наприклад, смартфон або ноутбук. Модуль може перебувати від OLED T на відстані до 9 метрів.

Ігрова консоль The Claw

The Claw — це портативний ігровий комп'ютер, що працює на базі операційної системи Windows 11 Home і програвача додатків MSI для Android. Також він оснащений процесором Intel Core Ultra, 7-дюймовим екраном із частотою оновлення 120 Гц і 16 Гб оперативної пам'яті.

Пристрій також отримав від розробників підтримку Wi-Fi7, 2 динаміки, порт USB Type C і порт Thunderbolt, HDMI та аудіороз'єм. Вага гаджета становить 675 грамів.

Гаджет Palmplug One для загострення тактильних відчуттів

Пристрій Palmplug One — це гаджет для реабілітації пацієнтів, які перенесли інсульт. Він одягається на кисть руки і забезпечує людину тактильним зворотним зв'язком. Тобто, якщо рука пацієнта нечутлива, Palmplug One це виправить.

Розробники кажуть, що гаджет можна використовувати в інших додатках для отримання тактильного ефекту, наприклад, під час відеоігор.

Проектор CineBeam Qube від LG

4K-проектор від LG, CineBeam Qube, можна використовувати строго за призначенням, а можна і як "стильний аксесуар для інтер'єру". Принаймні, так заявляє компанія-розробник. Мета полягає в тому, щоб пристрій поєднувався з декором кімнат завдяки своєму стриманому дизайну.

Працює проектор на ОС WebOS 6.0. Габарити: ширина 13,5 см, довжина 8 см і висота 13,5 см, вага 1,5 кг. Ручка, що обертається на 360°, дає змогу легко транспортувати пристрій і організовувати перегляди в будь-якому місці. Модель відображає 154% кольорів у колірному просторі DCI-P3, фокусування і корекція трапецеїдальних викривлень виконуються автоматично, що важливо під час розміщення відеопроектора безпосередньо перед екраном або стіною.

Окуляри доповненої реальності XReal Air 2 Ultra

На відміну від дорогих окулярів Vision Pro від Apple за 3500 доларів США, ціна аналогічного ґаджета XReal Air 2 Ultra становить лише 700 доларів. Модель "тримається" на титановій кільцевій оправі, має сучасний і симпатичний дизайн у стилі Wayfarer.

Остання версія окулярів від XReal є "наступником" моделей XReal Air 2 і Air 2 Pro, і в основному орієнтована на просторові обчислення. Окуляри функціонують завдяки 3D-датчиками, які відстежують все, що відбувається навколо користувача. Датчики, до речі, оснащені функцією комп'ютерного зору і забезпечують визначення місця розташування в реальному часі, а також надають картографічну інформацію.

Ноутбук Omen Transcend 14 для ігор на ходу

Мініатюрний і легкий ноутбук Omen Transcend 14 демонструє неймовірну тонкість — усього 18 мм або 0,7 дюйма. Важить від теж мізерно мало: 1,36 кг при габаритах 30 см на 2 см. Він легший за свого попередника Transcend 16, і позиціонується на ринку, як ноутбук "для ігор на ходу".

Діагональ його дисплея 14 дюймів з роздільною здатністю 2880 x 1800 пікселів, ємність літій-полімерної батареї 71 Вт*год. Гаджет також оснащений одним портом HDMI 2.1, двома наборами USB Type-A і Type-C, а також роз'ємом для навушників. На ринок поставляється у двох варіантах із чипом Intel Core Ultra 7 155H або з чипом Intel Core Ultra 9 185H.

Смартфон OnePlus 12

Смартфон OnePlus отримав бездротову зарядку, 6,8-дюймовий дисплей QHD+ з яскравістю до 4500 ніт при прямому сонячному світлі, фірмову операційну систему OxygenOS.

Згідно з рейтингом бенчмарка AnTuTu, OnePlus 12 отримав найвищу оцінку продуктивності, а все завдяки процесору Snapdragon 8 Gen 3. Об'єм постійної пам'яті пристрою дорівнює 24 Гб, а вбудованої — 1 Тб. Картину довершує акумулятор на 5400 мАг.

Складаний телевізор N1

N1 — 137-дюймовий телевізор microLED 4K, який складається всередину тумби-підставки і, як заявляють розробники, перетворюється на витвір сучасного мистецтва, який може зайняти гідне місце у вашій вітальні.

Але є одна невелика проблема. Річ у тім, що ціна ТВ-панелі просто космічна: 300 тис. доларів США за 165-дюймовий телевізор. 103-дюймова панель обійдеться в 100 тис. доларів, а 137-дюймова — в 200 тис. Основні технічні характеристики моделі C Seed N1:

дисплей: MicroLED;

роздільна здатність: 4K;

16-бітний колір;

яскравість: 1000 кд/м².

Робот Ballie — ШІ-друг людей

Компанія Samsung офіційно представила свого нового симпатичного робота Ballie на виставці CES 2024. Цей чарівний маленький бот, схожий на футбольний м'яч, позиціонується як "справжній компаньйон зі штучним інтелектом". Він може проектувати зображення з комп'ютера на стіну, розважаючи вас і ваших гостей.

Робот здатний контролювати роботу смарт-ламп у приміщеннях, обігрівати кімнату, в якій перебуває, завдяки з'єднанню з під'єднаним термостатом, а також може відповідати на запитання, які ставить усно його власник.

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