"Змінить війну між великими країнами": лазерні гармати Valkyrie на 300 кВт поставлять на БТР

Інтеграція лазерних систем у системи бойового управління ППО і використання радара Sentinel може в рази підвищити можливості ППО ближньої дії.

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Армія США озброїть свої бойові машини на кшталт БТР потужною лазерною зброєю Valkyrie, потужність якої становить 300 кВт. Поставками займеться компанія Lockheed Martin, передає Warrior maven.

Здатність системи Valkyrie ("Валькірія") видавати потужність 300 кВт значно підвищить вогневу міць бронетранспортерів та інших наземних платформ. Наразі військові США користуються менш потужними лазерами. Наприклад, система спрямованої енергії та протиповітряної оборони ближнього радіусу дії (DE M-SHORAD), відома як Guardian і встановлена на машинах Stryker, досягає максимальної вихідної потужності 50 кВт, підкреслює ЗМІ. Системи "Валькірія" мають бути поставлені армії в третьому кварталі 2025 фінансового року. Ця технологія може забезпечити захист від широкого спектра загроз, таких як дрони, ракети і навіть літаки, враховуючи високу точність стрільби.

Лазерну зброю Valkyrie вирізняє її стратегічна універсальність. Система призначена для розгортання на мобільних наземних платформах, що забезпечують 360-градусний захист від снарядів, що летять. Інтеграція цих лазерних систем у системи бойового управління протиповітряною і протиракетною обороною плюс використання радара Sentinel може в рази підвищити можливості ППО ближньої дії.

У Lockheed Martin підкреслюють, що лазерна установка забезпечить більшу ефективність, порівняно зі звичними засобами ПВ, і вказують на низьку вартість її експлуатації, що є безсумнівним плюсом, хоча сама система коштує недешево. Але вона не вимагає витрат на виробництво снарядів і може експлуатуватися "вічно".

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Проєкт "Валькірія" реалізується в рамках "Ініціативи з масштабування лазерів високих енергій" (High Energy Laser Scaling Initiative, HELSI). Збройні сили США прагнуть якнайшвидше інтегрувати лазерні системи та системи спрямованої енергії в різні платформи. Основна мета — забезпечити комплексний захист американських військ і поліпшити критично важливу інфраструктуру, що захищає від загроз з повітря.

"Ця лазерна зброя має величезний потенціал, неперевершену потужність і може перевизначити майбутнє військових дій, особливо в контексті конфліктів між великими державами", — наголосили автори матеріалу.

Раніше ми писали про те, якою має бути ідеальна лазерна зброя проти БПЛА. Головна проблема лазерних установок полягає в неможливості працювати за поганих погодних умов. Якщо проблему вирішать, то такі системи швидко замінять звичні системи ППО.