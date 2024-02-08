"Військова лабораторія майбутнього": журнал TIME присвятив обкладинку Україні

За слова міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у червні 2022 року гендиректор техгіганта Palantir Алекс Карп приїхав до Києва і запропонував "обʼєднатися таким чином, щоб Давид міг перемогти сучасного Голіафа".

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Журнал TIME присвятив нову обкладинку українському технологічному прориву у війні проти Російської Федерації. Зокрема, у статті під назвою "Як технічні гіганти перетворили Україну на військову лабораторію ШІ" йдеться про використання продуктів американської компанії Palantir.

"Українські офіційні особи сказали, що вони використовують аналітику даних компанії для проєктів, які виходять далеко за рамки розвідки на полі бою, включаючи збір доказів військових злочинів, розмінування, розселення переміщених біженців і викорінення корупції. Palantir так прагнув продемонструвати свої можливості, що надав їх Україні безкоштовно", — йдеться у матеріалі.

Обкладинка видання TIME

Крім того, у статті зазначили, що окрім Palantir Україні допомагають Microsoft, Amazon, Google і Starlink, які вкладають "сотні мільйонів доларів на захист країни від кібератак та забезпечення зв'язку".

"Україна та її союзники з приватного сектору прагнуть створити військову лабораторію майбутнього, тим самим піддаючи майбутнє війни бета-тестуванню на своїй території, що може мати глобальні наслідки", — пише TIME.

Зазначимо, що коментарі для матеріалу TIME давали міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та гендиректор Palantir Алекс Карп.

Федоров прокоментував нову статтю TIME

За слова міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у червні 2022 року гендиректор техгіганта Palantir Алекс Карп приїхав до Києва і запропонував "обʼєднатися таким чином, щоб Давид міг перемогти сучасного Голіафа".

"Україна вже стала найкращим полігоном для всіх новітніх технологій. Ми вже співпрацюємо з такими компаніями, як Microsoft, Amazon, Google та Starlink. Велика місія — стати світовою лабораторією для технологічних досліджень", — зазначив Федоров.

The Economist присвятив обкладинку українським дронам

Нагадаємо, раніше Фокус повідомив, що створені в Україні безпілотні літальні апарати стали предметом уваги журналу The Economist, наголошуючи на їхній значущості як майбутньої зброї, що змінює баланс сил у військових конфліктах. Стаття називається "Безпілотники-вбивці, вперше створені в Україні, — зброя майбутнього", а обкладинку "прикрашає" саморобний український дрон, який несе на собі боєприпас.

Крім того, The Economist звертає увагу на те, що українські дрони несуть у собі важливі тенденції в розвитку військової технології. Це не тільки революція в доступності та ефективності, а й зміна стратегій ведення війни. "Автомати Калашникова в небі" — так назвало видання українські дрони, які, на думку редакції, символізують нову еру, де технології та озброєння стають дедалі більш збалансованими та доступними.

Нагадаємо, 7 лютого секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна розглядає можливість створення посади кібердипломата через швидкий технологічний прогрес у світі.