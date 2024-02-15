Єдиний реєстр військовозобов'язаних: кому будуть доступні особисті дані українців

За словами представника ТЦК у Києві Володимира Новосядлого, реєстр зменшить навантаження на самих військовозобов'язаних, бо дасть їм змогу уточнити свої дані або отримати послугу в будь-якому ТЦК.

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В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, якій підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Нещодавно ухвалені поправки до законопроєкту №10062 про єдиний реєстр військовозобов'язаних, які отримали підтримку Верховної Ради, усунули правові невідповідності. Володимир Новосядлий, начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки, обговорив в інтерв'ю газеті "Вечірній Київ" питання про можливість обмеження доступу до даних військовозобов'язаних у цьому реєстрі.

Хто отримав доступ до даних призовників і мобілізованих

Новосядлий підкреслив, що реєстр "Оберіг" буде закритим, і доступ до нього матимуть тільки уповноважені посадові особи.

"Цей реєстр схожий на реєстр клієнтів банку, де надаються паспортні дані та інше. Він, звісно, буде захищеним і доступним тільки для певних уповноважених осіб, які володіють персональними ключами та необхідним захистом", — зазначив він.

За його словами, у перспективі реєстр зменшить навантаження на самих військовозобов'язаних, бо дасть їм змогу уточнити свої дані або отримати послугу в будь-якому ТЦК.

Він також нагадав про права та обов'язки громадян, прописані в Конституції.

"Деякі лише користуються своїми правами, забуваючи про свої обов'язки. Це здається вельми несправедливим, чи не так? Користуватися правами — це добре, але необхідно також пам'ятати про свої обов'язки", — наголосив він.

Нагадаємо, новий законопроєкт передбачає вручення повісток онлайн. Вони надходитимуть в електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Юристи вже оцінили цифрові нововведення та висловили свою думку.

Нагадаємо також, 17 січня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що згідно з Конституцією України, військові підрозділи, зокрема ТЦК, не можуть брати участь в обмеженні прав громадян, зокрема проводити затримання на вулицях.