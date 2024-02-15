Блогер із Канади відправила в РФ американської електроніки для ракет і БПЛА на $7 млн

Згідно з судовими документами, блогерка Христина Пузирєва скаржилася на те, що їй довелося відкрити 80 різних рахунків, щоб зберігати 3 мільйони доларів США.

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Тревел-блогерку Христину Пузирєву визнали винною у відправленні дронів і запчастин для ракет РФ на 7 мільйонів доларів США. Дівчина стала частиною схеми, що дозволяє російським виробникам військової техніки уникнути санкцій США, передає Vice.

Згідно із заявою Ерін Кіган, спецагента, який брав участь у розслідуванні, Христина Пузирєва та її спільники, імовірно, придбали і відправили електроніку американського виробництва на мільйони доларів, щоб підтримати РФ у війні проти України. Вдалося встановити, що Пузирєва причетна до 298 поставок на суму 7 мільйонів доларів США.

Христина Пузирєва та її чоловік Микола Гольцев жили в Монреалі (Канада). Їхнім подільником був Салімджон Насріддінов Насріддінов із Нью-Йорка (США). За даними Міністерства юстиції США, подружжя прилітало до Нью-Йорка з Канади, за посередництва Насріллінова закуповувало електроніку через підставні компанії, а потім відправляло її в Росію. Багато з відвантажених ними деталей мали серійні номери, що давало змогу легко пов'язати поставки з усіма трьома фігурантами.

Христина Пузирєва з чоловіком Фото: Facebook

Спільників заарештували наприкінці жовтня 2023 року. За даними ФБР, Пузирєва та її чоловік заробили великі гроші на доставці електроніки в Росію. Згідно з судовими документами, вона скаржилася на те, що їй довелося відкрити 80 різних рахунків, щоб зберігати 3 мільйони доларів. "Пальці вже болять тиснути на клавіші ноутбука", — написала Пузирьова в СМС від 2023 року. Під час обшуку в номері Пузирєвої в нью-йоркському готелі федерали конфіскували 20 000 доларів готівкою.

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Видання Vice виявило акаунт Пузирєвої в Instagram, який не оновлювався з 21 жовтня 2023 року — приблизно за 10 днів до її арешту. До цього вона викладала знімки з Бергамо (Італія), позувала на Бруклінському мосту (Нью-Йорк).

Пузирєва визнала себе винною, але вирок ще не ухвалено. Її чоловік і Насріддінов усе ще очікують на суд.

"Чипи життєво важливі для збройних сил кожної країни, і Росія витратила величезну кількість своїх запасів на ракети, дрони та інші боєприпаси. Після того як Москва розв'язала війну проти України 2022 року, Вашингтон посилив проти неї санкції. Незважаючи на ці торгові обмеження, напівпровідники зі США продовжували постачати в РФ контрабандою", — резюмували журналісти.

Раніше ми повідомляли, що як виробник "Орлан-10" імпортує обладнання в обхід санкцій. Західна електроніка цивільного призначення вільно надходить до РФ і використовується для виробництва бойових дронів. Наприклад, на розвідувальних БПЛА стоять камери Sony і Canon.