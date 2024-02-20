"Провокаційне відео": ще кілька українських ЗМІ поскаржилися на хакерські атаки

Зловмисники запустили в ефірі каналу "Еспресо" відеоролик із натяком на нібито причетність США до війни в Україні. Крім того, хакери намагалися зламати акаунт журналіста-розслідувача проєкту "Схеми" Георгія Шабаєва в Telegram.

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У понеділок, 19 лютого, невідомі зловмисники зламали систему, яка відповідає за ефірне мовлення українського телеканалу "Еспресо". Про це повідомила пресслужба каналу.

Повідомляється, що через дії хакерів в ефірі каналу з'явилося відео, де були показані кадри зруйнованих українських міст, а також відео з Джозефом Байденом і закликом зупинитися. Як зазначають журналісти, відеоролик містить натяк на нібито причетність США до війни в Україні.

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Хакери зламали українські ЗМІ: чому їм це вдалося і як українцям не стати жертвами атак

"Нам прикро, що наші глядачі могли бачити в ефірі це провокаційне відео. Відповідальність за війну в Україні несе виключно Росія. Це очевидний факт, який автори відео намагалися перекрутити", — йдеться в публікації.

У пресслужбі також зазначили, що характер згаданого відео наштовхує на висновок, що до хакерської атаки причетні росіяни. Команда каналу вжила всіх необхідних заходів безпеки і готує звернення до правоохоронних органів.

Зі свого боку український журналіст-розслідувач проєкту "Схеми" Георгій Шабаєв повідомив на своїй сторінці у Facebook, що в неділю, 18 лютого, хтось намагався отримати доступ до його Telegram-акаунту. Зловмисники перехопили СМС, яке надійшло на номер телефону журналіста.

"Вони ввели його правильно і майже отримали доступ до чатів, але зламали зуби на двофакторній аутентифікації. Оскільки це була таргетована атака через успішне перехоплення смс — я прямо пов'язую це зі своєю професійною діяльністю", — зазначив він.

Шабаєв вважає, що метою атаки міг бути доступ до журналістських розслідувань, які готуються до публікації, або до інформації про джерела інтернет-видання.

Хакери намагалися зламати Telegram-акаунт журналіста "Схем" Хакери намагалися зламати Telegram-акаунт журналіста "Схем"

Хакерські атаки на українські ЗМІ: що відомо

Увечері 18 лютого низка українських інтернет-ЗМІ поскаржилися на кібератаки. Так, редакція "Української правди" повідомила про втрату доступу до акаунта в соцмережі Х — там з'явилася фейкова інформація про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

Сайт "Апостроф" також зіткнувся з роботою російських фахівців з ІПСО і публікацією матеріалу про "втечу ЗСУ з позицій, залишення техніки і поранених". Редакція видання заявила, що цей матеріал не має нічого спільного з дійсністю.

Схожа новина також з'явилася на сайті видання "Телеграф", однак через деякий час її видалили. Редакція не коментувала інцидент.

Публікація на сайті "Телеграф"

Нагадаємо, 29 січня стало відомо, що хакери зламали пошту депутатки Європарламенту, яка щонайменше 20 років звітувала ФСБ про проросійські заходи, які вона проводила в Латвії та інших країнах Балтії.

Раніше, 26 січня ЗМІ повідомили, що російські хакери атакували офіційний сайт адміністрації президента Грузії Саломе Зарубішвілі. При вході на сторінку росіяни розмістили зображення черепа і напис: "хакнуто Cozy Bear, Слава Росії".