США знищать виробництво передових чипів у Китаї: що ще придумали в Білому домі

Світ може не побачити новий смартфон Mate від Huawei, оскільки постачальникам зі США заборонили продавати SMIC обладнання та витратні матеріали.

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Адміністрація президента США Джо Байдена посилює тиск на найбільшого китайського виробника чипів SMIC, відрізавши його від американського імпорту після того, як він випустив передовий чип для смартфона Huawei Mate 60 Pro, повідомляє видання SCMP.

Згідно із заявами джерел, знайомих із ситуацією, Мінторгівлі США призупинило дозвіл на продаж SMIC устаткування і витратних матеріалів американськими постачальниками. Так, Entegris, 16% продажів якої залежить від Китаю, здійснювала поставки згідно з чинною експортною ліцензією, однак після отримання офіційного листа від Мінторгу припинила їх для SMIC. У підсумку, акції компанії цього тижня впали на 1,9%. Також варто зазначити, що прибуток Entegris, одержуваний від торгівлі з КНР, склав 3,5 мільярда доларів США у 2023 фінансовому році. Ті самі джерела повідомили, що й інші американські компанії змушені були заморозити угоди з Китаєм на мільйони доларів.

Експерти кажуть: якщо SMIC побачить, що ланцюжок поставок зі США раптово перерветься, то виробничі лінії зупиняться через 3-9 місяців, — залежно від того, на скільки вистачить запасів. Тому виробнику в терміново потрібно шукати нових постачальників. Підрозділ SMIC South, ймовірно, може звернутися до китайських, тайванських, японських і корейських компаній із пропозицією про закупівлю хімікатів і деталей, що використовуються в процесі виробництва чипів. В іншому випадку, світ може не побачити новий смартфон Mate від Huawei.

Важливо

Не можуть відірватися від Китаю: у США не виходить налагодити своє виробництво чипів

"Це відверте економічне залякування, яке матиме неприємні наслідки", — заявив представник посольства Китаю у Вашингтоні. — "Ми закликаємо американську сторону припинити надмірно розширювати свою концепцію національної безпеки та зловживати державною владою для придушення китайських компаній".

Дії Міністерства торгівлі щодо SMIC на тлі зростаючого тиску з боку "яструбів"-республіканців, які мають на меті зупинити "потік" американських технологій і знизити здатність компанії виробляти складні чипи.

SCMP нагадало, що тиск на напівпровідникового виробника посилився із серпня 2023 року, коли китайський телекомунікаційний гігант Huawei, який потрапив під санкції, презентував новий смартфон Mate 60 Pro, оснащений передовим процесором 7-нм.

Раніше ми повідомляли про те, чому нові китайські чипи слабкі та повільні. Huawei, незважаючи на санкції США, обіцяє випустити смартфони з передовим чипом 5-нм, однак навіть він відставатиме від Qualcomm щонайменше на два покоління.