2,3 трлн операцій на секунду: розумна "коробка" BrainChip працює на чипах, схожих на мізки

Маленький пристрій Akida Edge AI Box коштує $800, підтримує операційну систему Linux і підсилює штучний інтелект.

Related video

Компанія BrainChip розробила міні-комп'ютер моделі Akida Edge AI Box і вже приймає попередні замовлення. Пристрій функціонує завдяки двом нейроморфним чіпам, повідомляє CNX-Software.

Міні-комп'ютер Akida Edge AI Box від BrainChip отримав від розробників 2 нейроморфних процесори BrainChip Akida AKD1000. Обидва пристрої мають інтерфейс PCIe і ядра реального часу Arm Cortex-M4, чия тактова частота дорівнює 300 МГц. Нейроморфними називаються чипи, які працюють із мережами, обмінюючись імпульсами так само, як і нейрони в людському мозку. Такі пристрої використовують для прискорення обчислень, завдяки чому ШІ-алгоритми та алгоритми машинного навчання функціонують швидко й ефективно.

Також комп'ютер оснастили 4-ядерним чипом NXP i.MX 8M Plus Quad з тактовою частотою до 1,8 ГГц, він містить графічні процесори Vivante GC7000UL 3D GPU і Vivante GC520L 2D GPU, а також ШІ-прискорювач. Продуктивність чипа сягає 2,3 TOPS, — це означає, що він здатний виконувати 2,3 трильйона операцій на секунду.

Важливо

Lenovo показала експериментальний ноутбук з прозорим екраном: на що він здатний (відео)

Технічні характеристики Akida Edge AI Box:

4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4;

флеш-модуль eMMC на 32 ГБ;

слот для карти microSD;

Wi-Fi 5 (802.11n/ac; 2,4 і 5 ГГц);

мережевий контролер 1GbE на 2 порти;

роз'єм USB 3.0 Type-A;

роз'єм USB 2.0 Micro-B;

габарити: 110 × 110 × 56 мм;

температурний режим роботи: від 0 до +50 °C;

ядро операційної системи Linux 6.1;

ціна: $800.

Раніше ми повідомляли про те, що будь-який процесор зможе працювати в 2 рази ефективніше за допомогою методу Simultaneous and Heterogenous Multithreading. Це дасть можливість подвоїти обчислювальну потужність пристроїв без допомоги додаткового обладнання.