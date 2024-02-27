"Це лише перша партія": ЗСУ передали з Європи 60 потужних засобів РЕБ проти дронів РФ (відео)

Пристрої захищатимуть бійців від ворожих дронів як на ближній, так і на середній дистанції, запускаючись автономно завдяки ПЗ. П'ять українських бригад отримають європейські комплекси вже на початку березня.

Related video

Неназваний європейський фонд придбав для Збройних сил України засоби радіоелектронної боротьби та вже передав їх в Україну. Про це повідомив голова волонтерського фонду "Зампотех" Ігор Омелянович на своєму каналі в YouTube.

На відео Омелянович показав партії неназваних засобів РЕБ двох видів малого радіуса дії, призначених для захисту піхотинців в окопах від російських FPV-дронів. Cудячи з відео, комплекси вміщаються в компактні чорні ящики та мають антени у вигляді куполів, схожих на гриби. Перша партія складається зі 60 екземплярів, волонтер анонсував подальші постачання. Пристрої будуть доставлені в п’ять бригад вже в першій декаді березня.

Важливо

Армія РЕБ. Як і чому знижується відсоток збиття російських ракет

"Десь три тижні тому до нас звернувся один європейський великий фонд, каже: "Що вам найбільше необхідно?" Я кажу: "Нам потрібні РЕБки". І оце — лише перша партія", — розповів Омелянович.

Також були поставлені 3 комплекси РЕБ середнього радіуса дії та засоби радіоелектронної розвідки в комплектації. До них іде новітнє програмне забезпечення, яке має автоматично вмикати "глушилки" в разі появи безпілотників. Так система радіоелектронної боротьби працюватиме без втручання військових.

Про постачання цієї партії також розповів у своєму Telegram-каналі відомий фахівець із РЕБ Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш". Він наголосив на великому значенні передачі таких засобів Силам оборони.

Волонтер Ігор Омелянович допомагає збройним силам України з 2014 року. На початку діяльності він із партнерами купував для ЗСУ машини швидкої допомоги та конструював авто для особистої гігієни військових. Після повномасштабного вторгнення Омелянович заснував благодійний фонд "Зампотех" і сфокусував увагу на транспорті для Сил оборони України. Із 24 лютого 2022 року фонд "Зампотех" купує, переобладнує та передає автівки відповідно до потреб військових. На власних станціях технічного обслуговування фонд ремонтує авто для збройних сил і медиків, евакуює авто з лінії фронту, ремонтує та відправляє знову на фронт.

Держава теж розуміє необхідність оснащення військових системами радіоелектронної боротьби. Про те, що зараз на фронті потрібно більше засобів РЕБ, говорив ще в грудні минулого року спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.