Європа, Азія та Африка без інтернету: пошкоджено кабелі, на які припадає 17% трафіку

Причетними до псування підводних інтернет-кабелів вважають єменських хуситів, а раніше завжди підозрювали Росію.

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Єменські повстанці-хусити можуть бути причетними до пошкодження підводних інтернет-кабелів у Червоному морі, що зв'язують Європу з Азією. Раніше хусити вже погрожували атакувати оптоволоконні кабелі, якими проходить приблизно 17% світового інтернет-трафіку, передає видання Тech spot.

Чотири з 15-ти підводних кабелів, що проходять через протоку Баб-ель-Мандаб у південній частині Червоного моря, були пошкоджені протягом останніх місяців. Зокрема, постраждали кабелі EIG, AAE-1, Seacom і TGN-EA. Компанія Seacom підтвердила, що її кабель, що проходить між Кенією та Єгиптом, було розірвано.

ААЕ-1 вважається найбільш стратегічно важливим. Його довжина становить 25 тис. км і з'єднує Південно-Східну Азію з Європою. EIG з'єднує південну частину Європи, Єгипет, Саудівську Аравію, Джибуті, ОАЕ, Індію. TGN-EA тягнеться в Індію.

У грудні 2023 року в Telegram-каналі, який пов'язують із хуситами, опублікували мапу кабелів, що проходять дном Червоного моря. Фото супроводжувалося повідомленням такого змісту: "Є карти міжнародних кабелів, що з'єднують усі регіони світу через море. Здається, що Ємен перебуває в стратегічному місці, оскільки інтернет-лінії, що з'єднують континенти, а не тільки країни, проходять поруч".

Завдані збитки оцінюються, як значні, але не критичні, завдяки безлічі інших кабелів у регіоні. Seacom заявляє, що перенаправила трафік зі свого пошкодженого кабелю на інші кабелі в цьому районі. Однак відремонтувати їх буде непросто. Робота може зайняти щонайменше 8 тижнів, і ті експерти, які повинні будуть її виконати, перебувають у зоні ризику, оскільки хусити нерідко нападають на судна в Червоному морі.

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"Підводні кабелі передачі даних і раніше піддавалися атакам, хоча підозрюваним зазвичай була Росія. Європейська комісія нещодавно попередила, що кабелі в Червоному морі потребують підвищення безпеки у світлі зростаючої глобальної напруженості", — резюмувало ЗМІ.

Раніше ми писали про те, що Космічна зброя Росії загрожує супутникам США. Ядерний вибух у космосі буде атакою на весь світ, запевняють в Агентстві космічного розвитку. Він може вивести з ладу космічну систему зв'язку США, але не повністю.