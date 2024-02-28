"Некінетичний щит": США вчиться збивати ракети новітньою радіоелектронною зброєю

Засоби РЕБ встановлять на військові кораблі, дрони і вертольоти ВМС США, які працюватимуть спільно, виводячи техніку противника з ладу.

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ВМС США працюють над посиленням "некінетичного" щита, розгортаючи на флоті засоби некінетичної протикорабельної та протиракетної оборони наступного покоління, передає Naval news.

Поряд із програмою поліпшення наземної електронної боротьби (Surface Electronic Warfare Improvement Program — SEWIP), ВМС також закуповують системи вдосконаленої позабортової радіоелектронної боротьби AN/ALQ-248 Advanced Offboard Electronic Warfare (AOEW) для гелікоптерів і суден, які вони нестимуть як корисне навантаження.

SEWIP включає засоби для електронних атак від Northrop Grumman і від компанії Lockheed Martin. Це модулі для електронного сканування, радари для створення перешкод і для відстеження цілей, системи самонаведення ракет, системи ураження електроніки, встановленої, наприклад, на ворожих безпілотниках, тощо.

Есмінець "USS Pinckney", оснащений новими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), уже проходить випробування. Наступними суднами, які отримають нове оснащення в рамках SEWIP, будуть "Chung-Hoon" і "James E. Williams". Кораблі DDG 51 отримають системи AN/SLQ-32(V)7.

Паралельно Lockheed Martin займається розробкою системи РЕБ AN/ALQ-248 AOEW для вертольота MH-60S/R. Вона являє собою автономний блок, що містить як високочутливий приймач, так і підсистеми для електронних атак. Примітно, що AN/ALQ-248 AOEW може працювати незалежно або координуватися з корабельною системою SEWIP. В останньому випадку система AN/SLQ-32 виявить протикорабельні ракети, що наближаються, потім подасть сигнал і буде керувати блоком AOEW. Засоби електронних атак AN/SLQ-248 координуватимуться з іншими засобами радіочастотної (РЧ) протидії "м'якому знищенню" під час бою.

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ВМС США також вкладають кошти в розробку нової електронної пастки тривалої дії (LEED), яка об'єднає модульне радіочастотне корисне навантаження з БПЛА. Дрон матиме у своєму розпорядженні канал зв'язку, щоб мати можливість маневрувати. Військово-морські сили заявляють, що LEED забезпечить флоту поліпшену координацію і можливості РЕБ, що дають змогу протистояти різним ракетним атакам. Компанію Lockheed Martin обрали генеральним підрядником із розроблення LEED: програма використовуватиме технології, які розробляє та вдосконалює Управління військово-морських досліджень у рамках паралельного проєкту Long Endurance Airborne Platform.

Раніше ми повідомляли про те, що експерти розібрали російський РЕБ "Волнорез" для танків. Російські засоби не рятують окупантів від дронів-камікадзе через погану якість збірки та конструкції, що гарантовано призводить до перегорання.