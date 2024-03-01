Роботи з ніжками навчилися стріляти з кулеметів точніше за людей: Китай може посилити ними армію

Робот-собака гранично точно випустив з кулемета 10 черг по мішені розміром з людину, що знаходилася на відстані 100 метрів.

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Учені з Нанкінського університету науки і технологій (КНР) оснастили робота-собаку 7,62-мм кулеметом, здатним стріляти зі швидкістю 750 пострілів на хвилину. Роботизована зброя також мала оптико-електронний приціл, амортизуючу установку і автоматичну систему перезарядки, пише видання SCMP.

Робопес перевершив людей у стрільбі з кулемета

Дослідники не уточнюють ні модель робота, ні модель кулемета, проте вони повідомили, що робопес випустив з кулемета 10 черг по мішені розміром з людину, що знаходилася на відстані 100 м. Після кількох пострілів радіус напіврозсіювання, який є максимальною відстанню між центром мішені і п'ятьма найближчими отворами від куль, становив близько 5 см. Іншими словами, якби робот цілився в груди людини, більшість куль потрапляла б у ділянку серця, що є важким завданням для кулеметів, які вирізняє вогнева міць, а не точність. Для порівняння, штурмова гвинтівка М16, відома своєю точністю, має заводський стандартний радіус напіврозсіювання 12 см на 100 м. Досвідчені стрільці можуть скоротити цей показник удвічі.

На думку дослідників, ця технологія потенційно може істотно вплинути на майбутнє війни. Вони дійшли висновку, що озброєні роботи зможуть перевершити навіть досвідчених солдатів на полі бою і наголосили, що ідея створення ударної платформи "на ногах" цілком перспективна.

Що вміють китайські роботи-собаки

Вчені вважають, що озброєні робопси будуть особливо ефективні в міських боях, в антитерористичних операціях, місіях з порятунку заручників. Роботи без проблем зможуть підійматися і спускатися сходами, маневрувати, перестрибувати через перешкоди, робити сальто назад, йти пересіченою місцевістю, бігти без перерви з 20-кілограмовим вантажем протягом 4 годин.

"Чотириногі біонічні платформи досить стійкі, щоб забезпечити підвищену мобільність і адаптованість у складних міських бойових умовах", — пояснили дослідники.

Ще одним плюсом китайських чотириногих ботів є їхня вартість — лише 3000 доларів США. Однак далеко не всі роботи можуть використовуватися в бою.

Чиї роботи кращі: Китаю чи США?

США також намагалися використовувати роботів-собак у бою. Ще 2015 року компанія Boston Dynamics розробила гігантського чотириногого робота для американської армії. У 2020 році Boston Dynamics представила Spot, цивільну модель того ж "пса" вартістю 70-140 000 доларів США.

Судячи з фото, що розміщуються в загальному доступі в інтернеті, американські військові часто просто прив'язують зброю до собак-роботів для випробувань. На думку китайських учених, такий підхід помилковий. Вони створили спеціальну раму для того, щоб закріпити кулемет на роботі і сприяти поглинанню віддачі, мінімізуючи підстрибування дула під час тривалої стрільби.

Також команда з Нанкінського університету науки і технологій заявила, що їхня розробка потребує подальшого вдосконалення, наприклад, скорочення зазорів між суглобами у фізичній моделі, збільшення боєзапасу понад 100 патронів, перевірки точності стрільби роботизованого собаки під час руху.

Видання звернуло увагу і на той факт, що Корпус морської піхоти США торік закупив кілька одиниць робопсів китайського виробництва для оцінки їхньої бойової ефективності. Це може призвести до проблем, оскільки військові можуть не до кінця розуміти внутрішню роботу пристроїв.

Але не це основна проблема. Річ у тім, що такою зброєю, яка працює на основі штучного інтелекту, все одно мають керувати люди, інакше "повстання машин" не уникнути.

Раніше ми писали про те, що в Китаї показали першого робота-собаку з автоматичним кулеметом. Робот продемонстрував можливість вести стрільбу зі швидкістю до 650 пострілів на хвилину.