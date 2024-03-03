Жорсткі правила ЄС можуть торкнутися X, TikTok і Booking.com, — Reuters

Новий закон ЄС про цифрові ринки вводить жорсткі технологічні правила, визначені як правила для "воротарів".

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Такі технологічні гіганти, як соцмережі X (колишній Twitter) і TikTok зі своїм холдингом ByteDance, а також найбільший сайт бронювання житла Booking.com можуть потрапити до списку компаній, які підпадуть під нові, більш жорсткі правила конкуренції Євросоюзу. Про це повідомляє Reuters.

Як пояснює агентство, новий закон ЄС про цифрові ринки (DMA) визначає компанії з більш ніж 45 мільйонами щомісячних активних користувачів і ринковою капіталізацією 75 мільярдів євро (81 мільярд доларів) як так званих"воротарів", що надають основні послуги платформи для бізнес-користувачів.

Так, компанію ByteDance було названо "воротарем" у липні 2023 року, але TikTok оскаржив це рішення у другому вищому суді Європи. Компанія Booking.com заявила, що очікує потрапити до групи "воротарів" у 2024 році завдяки збільшенню кількості користувачів.

Що змінює для "воротарів" новий закон ЄС

Починаючи з 7 березня, такі компанії:

зобов'язані забезпечити взаємодію з конкурентами в плані своїх додатків для обміну повідомленнями;

повинні дозволити користувачам вирішувати, які додатки попередньо встановлювати на своїх пристроях;

не мають права віддавати перевагу власним сервісам над сервісами конкурентів;

не можуть перешкоджати користувачам видаляти попередньо встановлене програмне забезпечення або додатки.

"Тепер у Комісії є 45 робочих днів, щоб вирішити, чи слід призначати компанії як "воротарів". Комісія також оцінить будь-які аргументи, висунуті компаніями, що подали заявку, щоб спростувати презумпцію про те, що їх мають призначити в такій якості", — заявив орган із забезпечення дотримання конкуренції ЄС.

Нагадаємо, що такими "воротарями" у 2024 році було визначено Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta і Microsoft.

Крім того, Єврокомісія має намір накласти штраф на технологічного гіганта Apple за монопольну поведінку на ринку стримінгової музики за скаргою Spotify.

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