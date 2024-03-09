Ілон Маск хоче створити свій YouTube на базі X для смарт-ТБ, — ЗМІ

Джерела журналістів кажуть, що сервіс потокового відео буде запущений вже на наступному тижні. Тоді має з'явитися застосунок для телевізорів.

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Ілон Маск має намір створити сервіс потокових відео, схожий на YouTube, на базі соціальної мережі X (колишній Twitter). Про це повідомляє видання Fortune з посиланням на джерела всередині компанії.

Джерело стверджує, що сервіс надаватиме користувачам можливість переглядати "довгі відео на великому екрані". Відповідний застосунок для розумних телевізорів Amazon та Samsung може з’явитися вже наступного тижня.

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На початку січня у блозі X з’явилося повідомлення, що сервіс тепер є платформою для відео, де відвідувачі переглядають ролики у 80% сеансів користування.

"Зараз X — це платформа для відео, на якій люди переглядають відео під час 8 із 10 сеансів користувача", — зазначається в дописі.

Нещодавно компанія дозволила завантажувати на сервіс довгострокові відео. В тому ж дописі компанія розповіла, скільки великих відео подивилися користувачі.

"Ми дозволили завантажувати довгострокові відео. Тільки в грудні люди переглянули відео тривалістю 30 хвилин або довше за 130 років", — йдеться у блозі.

Якщо програма для потокового відео буде випущена, це не буде першим виходом сервісу на телебачення. У 2016 році, незабаром після долучення до трансляції 10 ігор NFL, Twitter запустив потокові програми для Apple TV, Xbox One та Amazon Fire TV.

Раніше Маск закликав творців контенту публікувати контент більшої форми. Нещодавно Такер Карлсон опублікував у мережі X інтерв’ю з Путіним. Відомий стример Mr. Beast також опублікував на сайті подовжене відео, яке, як повідомляється, заробило 250 000 доларів США.

Ілон Маск докорінно змінює колишній Twitter, і деякі з можливих можуть не сподобатись користувачам. Нагадаємо, у вересні минулого року Маск висловився на користь ідеї зробити соціальну мережу X платною. Але наразі сервіс лишається безкоштовним та має платні тарифні плани з додатковими можливостями.