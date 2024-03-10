У новому офісі Google творці ШІ працюють без нормального Wi-Fi: у чому справа (фото)

Як виявилося, співробітникам інтернет-гіганта доводиться роздавати інтернет зі смартфонів.

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Компанія Google рекламує безліч інновацій у першій будівлі, повністю спроєктованій і побудованій інтернет-гігантом, і навіть змушує співробітників зосередитися на найважливішому проєкті: створенні потужного ШІ. Але деякі співробітники кажуть, що їм хотілося б, аби нововведення включали й нормальний Wi-Fi, пише Reuters.

Компанія Google побудувала новий офіс Bay View в Маунтін-В'ю для своїх розробників ШІ, але їм доводиться працювати без нормального Wi-Fi. Співробітники змушені роздавати собі інтернет зі смартфонів, підключатися кабелями та навіть іти працювати в кафе.

Компанія Google побудувала новий офіс Bay View у Маунтін-В'ю для своїх розробників ШІ, але їм доводиться працювати без нормального Wi-Fi Фото: Google

За словами шести осіб, знайомих із ситуацією, в цій будівлі протягом кількох місяців спостерігався непрацездатний або, у кращому разі, нестабільний Wi-Fi. Хоча раніше компанія Google рекламувала нову будівлю в спеціальній книжці, де було підкреслено її передові особливості та "середовище, у якому кожен має інструменти, необхідні для досягнення успіху".

У пресслужбі Google визнали, що в них були проблеми з підключенням до Wi-Fi у Bay View, але вже було вжито заходів для розв'язання цієї проблеми", і компанія сподівається виправити ситуацію найближчими тижнями.

Один зі співробітників на умовах анонімності розповів інформаційному агентству, що провідна світова інтернет-компанія мала впоратися з такою проблемою. Але менеджери Google радили співробітникам, які займаються створенням нового ШІ, прогулятися на вулиці або посидіти в сусідньому кафе, де сигнал Wi-Fi сильніший. Деяким співробітникам навіть нещодавно видали нові ноутбуки з потужнішими чипами Wi-Fi.

Компанія Google не розкрила причини проблем із Wi-Fi, але співробітники компанії кажуть, що хвилеподібний дах будівлі розсіює сигнал Wi-Fi.

Компанія Google не розкрила причини проблем із Wi-Fi, але співробітники компанії кажуть, що хвилеподібний дах будівлі розсіює сигнал Wi-Fi Фото: Google

Нагадуємо, що Ілон Маск хоче створити свій YouTube на базі X для смарт-ТБ. Джерела кажуть, що сервіс потокового відео буде запущено вже наступного тижня. Тоді має з'явитися застосунок для телевізорів.

Також Фокус писав про те, що ШІ зможе створити зброю, яка зітре людей із лиця землі. Учені розробили метод тестування ШІ-моделей на наявність "знань", які можна потенційно використовувати на шкоду.