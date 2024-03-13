Битва з Китаєм за Тайвань скасовується: США перенесуть виробництво чипів в інше місце

Американські компанії Micron та Intel вирішили інвестувати в Малайзію.

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Компанії-виробники напівпровідників, Micron та Intel, побудують у Малайзії підприємства для виробництва напівпровідників після того, як вони були витіснені з Китаю, пише Financial Times.

Хоча триваюча чипова війна між США та Китаєм призвела до безлічі негативних наслідків як для китайських, так і для американських клієнтів, ця боротьба також сприяє величезному зростанню виробництва напівпровідників у Малайзії.

Завдяки санкційним обмеженням США, багато виробників напівпровідників було витіснено з Китаю. Тепер вони змушені шукати ресурси та робочу силу в інших частинах земної кулі. Деякі виробники зацікавлені в тому, щоб розмістити свої виробничі потужності на острові Пенанг, розташованому на північному заході від Малаккського півострова. Станом на лютий 2023 року Малайзія лідирує у світі за імпортом чипів у США.

Потік іноземних інвестицій у Малайзію збігся з багатомільярдними амбіціями великих гравців галузі, таких як Intel. Компанія витратить колосальні 7 млрд доларів на нові малайзійські підприємства зі збирання та тестування чипів. Загальний обсяг іноземних інвестицій у 2023 році склав 12,8 млрд доларів, що перевищило загальний обсяг інвестицій за сім років — з 2013 по 2020 роки.

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім вважає розвиток малайзійської напівпровідникової промисловості та робочої сили у виробництво з більш високою доданою вартістю найважливішою метою.

Цікаво, що "іноземні інвестиції", звичайно, не обмежуються американськими компаніями: інші великі країни також створюють свої технології в Малайзії. Схоже, що це робить Малайзію цікавим місцем зустрічі для покупців і продавців на найвищому рівні міжнародного ринку напівпровідників та електроніки, хоча аналітики з Financial Times припускають, що пильна увага США може зрештою завадити цьому.

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Щоб зберегти статус великого гравця, Малайзії потрібен великий завод з виробництва передових напівпровідників. Міністр торгівлі Зафрул Азіз стверджує, що країні вдасться залучити кількох інвесторів.

Острів Пенанг є великим економічним центром. З огляду на його географічне положення і доступні ресурси, Пенанг здається ідеальним місцем для багатьох іноземців, які бажають почати вести бізнес у Малайзії.

Раніше ми повідомляли, що Intel продає Huawei передові чипи на мільйони доларів всупереч санкціям США. Intel, на відміну від AMD, вдалося зберегти ліцензію на продаж чипів Huawei, що перебуває під суворими санкціями. Але її термін скоро закінчиться.