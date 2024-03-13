Санкціям всупереч: Intel продає Huawei передові чипи на мільйони доларів

Intel, на відміну від AMD, вдалося зберегти ліцензію на продаж чипів Huawei, що перебуває під суворими санкціями. Але її термін скоро закінчиться.

Related video

Intel продовжує продавати чипи підсанкційній компанії Huawei Technologies на сотні мільйонів доларів, незважаючи на спроби "яструбів" припинити всі продажі китайській фірмі, пише SCMP.

Intel, на відміну від AMD, вдалося зберегти ліцензію на продаж чипів Huawei, що перебуває під суворими санкціями. Це також дало змогу Huawei зберегти невелику, але зростаючу частку на світовому ринку ноутбуків, тоді як AMD втратила продажі китайської компанії, що потрапила під санкції, на сотні мільйонів доларів.

Сенатор-республіканець Марко Рубіо закликав адміністрацію президента Джо Байдена відкликати ліцензію Intel на продаж продукції Huawei.

"Жодна американська компанія, особливо така, що отримує фінансування платників податків, не повинна стимулювати свої інновації", — сказав він, маючи на увазі очікуваний грант Intel від Міністерства торгівлі на розширення виробництва чипів у США.

Компанію Huawei адміністрація президента Дональда Трампа додала до чорного списку 2019 року, через що американські постачальники втратили можливість продавати їй будь-що. Але наприкінці 2020 року Міністерство торгівлі надало деяким американським постачальникам Huawei, включно з Intel, спеціальний дозвіл на продаж певних товарів. AMD подала заявку на ліцензію на продаж аналогічних чипів на початку 2021 року після вступу на посаду президента Джо Байдена, але так і не отримала відповіді на свою заявку, повідомило джерело.

Аналітики з Reuters не змогли визначити, чому Intel отримала ліцензію, а AMD — ні. Але вплив на продажі чипів центральних процесорів Huawei був негайним: частка продажів ноутбуків Huawei з чипами AMD впала з 47,1% у 2020 році й до 9,3% у першій половині 2023 року. А ось частка Intel у продажах ноутбуків Huawei, що містять її чипи, зросла за цей період з 52,9% до 90,7%. У результаті на початок 2023 року у двох компаній оціночна різниця в доходах склала понад 512 млн доларів США.

Термін дії ліцензії Intel закінчиться пізніше цього року і навряд чи його буде подовжено, повідомили джерела.

За даними Canalys, у Китаї частка продажів Huawei зросла з 2,2% у 2018 році до 9,7% у 2023 році, коли вона замінила Dell — третього за величиною виробника ноутбуків у Китаї.

Важливо

Новий удар США: провідний виробник мікросхем пам'яті Китаю ризикує потрапити під санкції

Intel — не єдиний виробник чипів, який отримує вигоду з нерівномірної політики ліцензування. Qualcomm також отримала ліцензію на продаж чипів для живлення смартфонів Huawei ближче до кінця правління адміністрації Трампа, тоді як заявку тайванського конкурента Mediatek на дозвіл продавати аналогічні чипи було відхилено, що призвело до різкого падіння продажів Huawei, повідомило інше джерело.

Однак нещодавно Qualcomm заявила, що компанія не очікує отримання "матеріальних доходів від продукції Huawei в майбутньому", оскільки Huawei оголосила про випуск нових телефонів 5G з використанням власних чипів.

Раніше ми повідомляли про те, що чипи можуть різко подорожчати, а разом з ними і всі гаджети. Якщо на острові Тайвань піднімуть ціни на електрику, то виробнику чипів TSMC доведеться платити за електроенергію на 30% більше.