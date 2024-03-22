Аналітик ВПС США "злив" секретні документи АНБ через Discord: що йому загрожує

Секретна інформація Агентства національної безпеки витекла до представників украй правого руху Boogaloo.

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Згідно з нещодавно опублікованими письмовими свідченнями ФБР, аналітик розвідки ВПС США на ім'я Джейсон Грей поділився секретною інформацією з членами вкрай правого руху Boogaloo на платформі Discord, пише Аxios.

Слідчі стверджують, що льотчик Джейсон Грей, 28 років, поділився секретним зображенням, яке він отримав завдяки доступу до розвідувальних даних Агентства національної безпеки (АНБ).

Грей був прикомандирований до 301-ї розвідувальної ескадрильї та чергував на об'єкті АНБ на базі "Елмендорф-Річардсон", що розташована на Алясці. За його словами, це призначення його не влаштовувало.

Деякий час по тому він створив сторінку у Facebook під назвою "Група підтримки журналістів CNN". Насправді вона призначалася для прихильників руху Boogaloo, який, як зазначено в письмових свідченнях, є антиурядовим рухом (згідно з даними Вікіпедії, Boogaloo — це децентралізована мережа американських ультраправих антиурядових екстремістських груп. — Ред.). Прихильники руху прагнуть спровокувати другу громадянську війну в США або другу американську революцію, яку вони називають "Бугалу". Слідчі зазначають, що групу у Facebook Грей створив через невдоволення урядом. Міністерство оборони й АНБ негайно обмежили доступ Джейсона Грея до будь-якої інформації.

Цікаво, що справу на Грея було заведено за кілька місяців до арешту Джека Тейшейри, якого заарештували за підозрою в розголошенні секретних документів Пентагону, що стосуються контрнаступу ЗСУ. Тейшейра визнав себе винним у масовому витоку інформації на Discord. Він відбуватиме 16-річний тюремний термін. У грудні минулого року ВПС оголосили, що щонайменше 15 осіб було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за витік даних.

Однак Джейсону Грею так і не висунули жодних звинувачень у витоку секретних документів, а опубліковане ним зображення, як вважають слідчі, не набуло широкого поширення. Слідчі зазначили, що ним поділилися семеро людей, деяких із них вдалося впізнати.

Проте ексаналітик ВПС США був засуджений до 60 місяців тюремного ув'язнення в листопаді минулого року. Слідчі виявили на його особистих пристроях сотні зображень, що демонструють сексуальне насильство над дітьми, і пізніше він визнав себе винним у поширенні дитячої порнографії.

Представник ВПС США заявив, що не має у своєму розпорядженні жодної додаткової інформації, окрім тієї, яку опублікувало ФБР, і підтвердив, що Грей більше не служить у ВПС.

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Представник Discord у коментарі виданню Washington Post зазначив, що компанія співпрацювала з правоохоронними органами, надавши всі необхідні дані, які були запитані на законних підставах. Він наголосив, що наразі не існує структурованого процесу, який дає змогу уряду повідомляти про свої рішення онлайн-платформам.

Раніше ми писали про те, що американський льотчик визнав провину у витоку документів США про контрнаступ ЗСУ. За словами журналістів, Джек Тейшейра погодився передати всі відповідні документи, які в нього є. Прокурори вимагатимуть від судді призначити покарання у вигляді 200 місяців позбавлення волі.