В Україні 8000 мобільних телефонів на вежах виявляють "Шахеди", — генерал США (відео)

Під час польоту "Шахеди" видають дуже гучні звуки, за що й отримали прізвисько "мопеди". Цим українські військові успішно користуються, щоб вчасно виявляти загрози.

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Акустична система виявлення безпілотників ефективно виявляє російсько-іранські дрони "Шахед" в Україні та координує засоби ППО. Про це заявив генерал Джим Хекер, голова Повітряних сил США в Європі та командування об’єднаних повітряних сил НАТО на військовому симпозіумі AFA Warfare Symposium 2024.

Мережа моніторингу повітряного простору, що складається з тисяч акустичних датчиків по всій країні, показала свою високу ефективність, допомагаючи виявляти та відстежувати російські дрони на низьких висотах. Система складається з багатьох звукових сенсорів, які працюють по всій Україні, вона показала високу ефективність у відстеженні "Шахедів" на малій висоті.

"Україна мала імпровізувати, аби відстежувати численні об’єкти. Вони взяли 8000 акустичних датчиків та встановили їх на 6-футові стовпи по всій країні. Мікрофони розставили так, щоб вони могли визначити напрямок польоту безпілотників", — розповідає Хекер.

Військові США зацікавилися технологією та проводять випробування як додаткового засобу моніторингу та боротьби з БПЛА у власній країні. Американський генерал каже, що кожна акустична станція в системі коштує близько 500 доларів США. Інформація з багатьох станцій допомагає визначити розташування, швидкість та висоту польоту "Шахедів".

Генерал розповів, що система не тільки відстежує російські безпілотники. Вона здатна оперативно передавати дані мобільним зенітним групам, які полюють на "Шахеди під час їхньої атаки. Навчитися на оператора системи можна за шість годин: він дивиться у планшет, на екрані якого відображається напрям руху БПЛА

Як приклад Хекер навів випадок: якось у повітряний простір України потрапили 84 дрони, всіх їх відстежила система акустичного спостереження. За її даними мобільні зенітні групи знищили 80 БПЛА.

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Як розповів Хекер, Україна робить потужні зусилля у побудові мережі розшуку повітряних об’єктів. Разом з підрозділами зенітної артилерії її засоби виявляють високу ефективність. генерал зазначив, що подібні системи набагато кращі у боротьбі з безпілотниками, ніж їхнє знешкодження дорогими ракетами комплексів Patriot та подібних систем ППО.

YouTube-канал сайту "Мілітарний" розповідає про українську систему Zvook. Ще одна з систем акустичного моніторингу повітряного простору Україні. Це програмно-апаратний комплекс, який акустично виявляє ракети, гелікоптери, безпілотники та літаки на середніх та малих висотах.

Стільниковий зв'язок використовують не тільки захисники України, але й самі "Шахеди" під час атак. У листопаді 2023 року повідомлялося, що Росія почала експериментувати зі встановленням на безпілотні літальні апарати Shahed-136 4G-модемів. Українські SIM-карти допомагають БПЛА ставати точнішими або невловнішими, але оператори мобільного зв'язку здатні їм перешкодити.

Експерти вважають, що БПЛА "Шахед" з системами стільникового зв'язку стають небезпечнішими, хоча технічно можливо подолати дрони росіян їхньою ж новою зброєю. Вони можуть бачити переміщення картки по "стільниках" (зонах покриття базових станцій). Українці також можуть відправляти дронам Shahed SMS-повідомлення, щоб перехопити керування і віддати їм інші команди.