Дрон ЗСУ знищив російську систему РЕБ "Житель": придушення сигналу не допомогло (відео)

Схоже, російська система радіоелектронної боротьби придушує не ті частоти, якими користуються українські дрони. Один із них виявив комплекс, а другий — підірвав.

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Поблизу населеного пункту Пшеничне Луганської області на тимчасово окупованій території Збройні сили України уразили російську систему радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" із дрона-бомбардувальника. Про це повідомила 45 окрема артилерійська бригада в соціальній мережі Facebook.

На опублікованому бійцями відео можна бачити розташування російської системи, а потім, через тепловізійну камеру, — скидання на неї двох мін із дрона. Результатом стало яскраве займання. Судячи з кадрів, ціль виявили удень, бомбардування влаштували вже в темну пору доби.

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Систему РЕБ "Житель" було виявлено аеророзвідкою бригади. Відбулося влучання у вантажний КамАЗ, який є частиною комплексу.

Раніше Фокус розповідав про станцію РЕБ "Житель". Російські війська вперше прийняли "Житель" на озброєння у 2008 році, відтоді вона отримувала модернізацію. Автоматизована станція створення радіоперешкод виготовлена компанією "ПРОТЕК" для російської армії. Станція є частиною автоматизованого комплексу РЕБ Р-330М1П "Диабазол", також вона може працювати автономно. Пристрій живиться від генератора, його обслуговують четверо військових.

Система призначена для придушення станцій стільникового зв'язку GSM-900/1800, супутникових систем "ІНМАРСАТ" і "Ірідіум", навігаційної мережі GPS. "Житель" допомагає російським окупантам із радіоелектронною розвідкою (РЕР): він автоматично виявляє та пеленгує джерела радіосигналу. Він обмінюється даними з аналогічними станціями, щоб охопити більшу територію та краще визначати координати. Об'єкти, що випромінюють сигнал, відображаються на електронних топографічних картах або прямокутній сітці координат.

Також нещодавно повідомлялося, що на території Росії систему РЕБ "Житель" знищили підрозділи РДК й ЛСР. Це відбулося в районі селища Красна Яруга Бєлгородської області.