Сили оборони знищили станцію РЕБ "Житель": як вони шкодять ЗСУ на полі бою (відео)

Модуль потужністю 10 КВт створює перешкоди, пригнічуючи будь-який зв'язок на відстані 30 км, а також збиває з курсу "розумні" боєприпаси.

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Напередодні Сили оборони України знищили на фронті російську систему радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель". Фокус розповість, що це за техніка і чим вона небезпечна для української армії.

Як пише російське видання "Военное обозрение", армія РФ уперше прийняла Р-330Ж "Житель" на озброєння у 2008 році, але відтоді систему було модернізовано.

Це автоматизована станція створення перешкод, створена підприємством "ПРОТЕК" для армії РФ. Станція працює у складі автоматизованого комплексу перешкод Р-330М1П "Діабазол" або автономно, але з меншою ефективністю. Модуль живиться від генератора, його стандартний розрахунок становить чотири людини.

Російська станція РЕБ Р-330Ж "Житель" Р-330Ж "Житель" Фото: Военное обозрение

Вона призначена для придушення наземних станцій мобільного зв'язку GSM-900/1800, систем супутникового зв'язку "ІНМАРСАТ" і "Ірідіум", навігаційної системи GPS (NAVSTAR). "Житель" також допомагає росіянам у радіоелектронній розвідці, автоматично виявляючи і пеленгуючи джерела радіовипромінювань. Крім того, він може обмінюватися даними з такими самими станціями для охоплення більшої території і точнішого визначення координат. Об'єкти, що випромінюють сигнал, відображаються на електронних топографічних картах або прямокутній сітці координат.

"Коли "Житель" працює, то про будь-який зв'язок у зазначеному діапазоні можна забути. Його просто не буде зовсім. А дві станції, що працюють у парі, цілком здатні оглушити мільйонне місто", — пише "Военное обозрение". — "Єдиний мінус — це те, що "Житель" у радіусі дії валить усіх, і своїх, і чужих. Тому в процесі роботи робиться оповіщення по кабельному телефону для своїх. Так само інформують і про закінчення роботи".

"Житель" веде радіорозвідку в частотному діапазоні Р-330Ж "Житель" 100-2000 МГц, а пригнічує цілі на таких частотах: 800-960 МГц; 1227,6 МГц; 1575,42 МГц; 1500-1700 МГц; 1700-1900 МГц. Дальність придушення наземного обладнання — до 25 км, БПЛА — понад 50 км, швидкість обміну інформацією з командним пунктом — від 48 кбіт/с.

Розгортання антен станції РЕБ "Житель" Фото: Военное обозрение

Російські військові експерти вважають ще одним значним недоліком "Жителя" дуже довге розгортання. Солдатам доводиться встановлювати антени вручну, піднімаючи їх за допомогою механічних лебідок, причому синхронно.

У липні фахівець із Британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Томас Вітінгтон розповів, що російські системи "Житель" заважають ЗСУ застосовувати американські кориговані боєприпаси JDAM. Станція пригнічує сигнали супутникової навігації з діапазоном хвиль від 100 МГц до 2 ГГц, створюючи радіоперешкоди потужністю 10 кВт на відстані до 30 км. Бомби JDAM використовують сигнали GPS у діапазонах від 1,164 ГГц до 1,575 ГГц, тому потрапляє під вплив "Жителя". Томас Вітінгтон уточнив, що російські системи РЕБ не можуть повністю знешкодити керовані боєприпаси, проте значно знижують їхню точність влучання.

Раніше писали, що бійці ССО і ЗСУ одним ударом знищили одразу три одиниці техніки ЗС РФ: станцію "Житель", танк і машину технічної підтримки разом з особовим складом.