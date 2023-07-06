Російські системи РЕБ створюють проблеми боєприпасам JDAM виробництва США: у чому причина

Західні експерти відзначають, що росіяни покращують навички постановки перешкод. Це негативно позначається на точності JDAM, незважаючи на те, що зброя неодноразово піддавалася модернізаціям.

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Фахівці Британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) у своєму звіті повідомили, що російські системи радіоелектронної боротьби знижують ефективність застосування в Україні коректованих боєприпасів JDAM, незважаючи на те, що зброю неодноразово модернізували для захисту від перешкод. Про це 5 липня повідомили оглядачі Defence Mirror.

Експерти зазначають, що російські військові поліпшили навички в галузі постановки перешкод для зниження точності цих боєприпасів. При цьому системи РЕБ не можуть повністю вивести з ладу JDAM, однак ставлять під загрозу ключову перевагу цього виду озброєння — точність удару.

"У документах висловлено занепокоєння США тим, що російські перешкоди призводять до того, що деякі боєприпаси JDAM-ER не потрапляють у ціль", — ідеться в повідомленні RUSI.

Експерт інституту Томас Вітінгтон, зокрема, зазначив, що проблема справді зводиться до потужності глушачого сигналу, який застосовують російські військові. За його словами, росіяни залучають приблизно одну велику систему РЕБ на 10 км фронту. Таке широке покриття створює серйозні перешкоди для застосування БПЛА і "розумних" боєприпасів.

Російські комплекс РЕБ Р-330Ж "Житель" Р-330Ж "Житель"

Перешкоди також можуть впливати на продуктивність систем HIMARS, що поставляються США. Вітінгтон пояснив, що російські війська використовують встановлену на вантажівці систему глушіння Р-330Ж "Житель" проти GPS і супутникових сигналів з діапазоном хвиль від 100 МГц до 2 ГГц. Система може передавати сигнали перешкод потужністю 10 кВт, при цьому дальність дії сигналу досягає 30 км.

"Сигнали американських супутників GPS, які використовують комплекти JDAM, передаються на хвильових діапазонах від 1,164 ГГц до 1,575 ГГц", — сказав він, вказавши, що зброя потрапляє в зону дії "глушилки".

Раніше журналісти CNN повідомляли, що російські війська навчилися застосовувати засоби радіоелектронної боротьби, щоб збивати з курсу ракети HIMARS, які запускають бійці ЗСУ. Тим часом українські та американські фахівці оновлюють програмне забезпечення ракетних комплексів.