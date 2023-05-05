Росіяни навчилися збивати з курсу ракети HIMARS засобами РЕБ, — CNN

Українські та американські військові оновлюють ПЗ ракетних комплексів, але росіяни знову і знову обходять захист, запевняють чиновники.

Related video

Російські війська навчилися застосовувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб збивати з курсу ракети HIMARS, які запускають Збройні сили України. Про це повідомляє американське медіа CNN, посилаючись на власні джерела.

Високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), отримані від США, стали одним із найнебезпечніших типів озброєнь в арсеналі ЗСУ. Ракети середньої дальності GMLR відіграли ключову роль під час контрнаступів, які допомогли Україні звільнити значну частину окупованих територій, але протягом останніх місяців їхня ефективність значно знизилася.

Для точного наведення на цілі HIMARS використовує супутникову систему навігації GPS. Як повідомило джерело в Пентагоні, російські війська можуть використовувати засоби РЕБ, щоб "заглушити" сигнали від супутників і збивати ракети з курсу. Крім GPS, американські боєприпаси також оснащено інерційними системами навігації, які неможливо придушити, але вони не є надто точними. Залежно від місця розташування та сили перешкод, ракета все ще може завдати удару зі значними збитками.

Високопоставлений представник Пентагону повідомив, що вплив російського РЕБ не такий вже й відчутний, оскільки в понеділок 1 травня українські війська без проблем запустили з HIMARS 18 ракет, що відповідає щоденній нормі за останні кілька тижнів. Однак українське джерело передало слова операторів ЗСУ, згідно з якими HIMARS дедалі частіше промахуються через перешкоди.

Як свідчать документи, імовірно, "злиті" американським військовим Джеком Тейшейрою, США допомагають захисникам України виявляти та знищувати російські засоби РЕБ, оскільки вони можуть впливати не лише на HIMARS, а й на інші "розумні" боєприпаси, зокрема на високоточні артилерійські снаряди Excalibur та авіаційні бомби JDAM. Американські й українські військові оновлюють програмне забезпечення HIMARS та ракет до них, щоб боротися з перешкодами з боку ЗС РФ, але окупанти навчаються обходити захист.

"Якщо їхнє глушіння стане більш витонченим, то і ваші контрзаходи мають стати більш витонченими", — підтвердив британський чиновник.

За даними CNN, багато підрозділів ЗС РФ надовго застрягли на фронті в Україні, не маючи можливості просуватися, а тому все частіше використовують свої системи перешкод для протидії HIMARS. Ще одна проблема полягає в тому, що окупанти тримають частину комплексів РЕБ поза досяжністю американських ракетних систем GMLR (близько 84 км). Хоча ракетні комплекси HIMARS здатні запускати ракети більшої дальності під назвою ATACMS, їх Україні поки що не постачають.

Раніше писали, що ЗС РФ навчилися глушити Starlink в Україні. Як пояснив український військовий зв'язківець Сергій Флеш, термінали супутникового інтернету від SpaceX використовують для синхронізації із супутниками сигнали GPS, які пригнічують росіяни. На щастя, є надійні засоби захисту зв'язку.