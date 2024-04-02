ЗС РФ відправили в бій роботи-танки: ЗСУ зупинили їх звичною тактикою, — Forbes

За словами аналітика CNA Семюеля Бендетта, російські роботи вразливі перед українськими FPV. Сьогодні все, що рухається на полі бою, можна розгледіти і вразити за допомогою дрона.

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Минулого тижня нові роботизовані мінітанки російських військ приєдналися до штурму українських позицій у районі Бердичів. За словами одного з російських пропагандистів, це було випробування боєм — перше в історії застосування безпілотної наземної машини у великій механізованій атаці. Про це пише Forbes.

Повідомляється про приголомшливий успіх. Але насправді це не так. Щонайменше два з 5-6 російських безекіпажних засобів пересування були знерухомлені. А потім їх підірвали дрони, що літають.

Довжина таких роботів — 1,5 м. Вони оснащені гранатометами АГС-17.

За словами російського пропагандиста Бориса Рожин, група штурмових дронів підтримувала штурмові дії та "забезпечила придушення позицій противника в селищі за допомогою встановлених модулів АГС-17". Повідомляється, що було випущено кілька сотень гранат, і що під час бойового застосування дрони показали хороші результати.

Він написав, що дрони продовжували роботу в тих умовах, де були б неминучі втрати особового складу і дорогої техніки.

Про що Рожин промовчав, так це про те, що 47-та механізована бригада ЗСУ або заблокувала, або пошкодила щонайменше два таких роботи. Потім крихітні FPV-дрони їх підірвали.

Те, що російські роботи вразливі перед українськими FPV, не здивувало Семюеля Бендетта, радника американського аналітичного центру CNA, який спеціалізується на російських військових технологіях.

"Прямо зараз усе, що рухається на полі бою, можна розглянути та вразити за допомогою дрона", — пояснив він.

Журналісти зазначають, що російські радіоглушники в більшості випадків не можуть зупинити українські FPV. Власні ж глушилки ЗСУ успішніші в цьому відношенні. Крихітні FPV знищують пілотовані та безпілотні транспортні засоби. За словами Бендетта, цю особливість слід враховувати під час розробки наземних систем. Броня у вигляді клітки може допомогти захистити й пілотовані, і безпілотні засоби.

Російський аналітик, схоже, оцінив, що якість роботів, які зазнали ударів під час атаки в районі Бердичів, залишає бажати кращого. Він наголосив, що безпілотники в їхньому нинішньому вигляді — тільки тестові моделі, і згадав про "подальшу розробку".

Він вважає, що в майбутньому такі платформи все ж займуть своє місце на полі бою.

Коли ж наземні роботи стануть стандартним обладнанням у російських військах, їм, безумовно, знадобиться захист від повітряних роботів, якого сьогодні потребують піхотинці та пілотована бронетехніка.

Нагадаємо, що російські війська втратили цілий танковий полк за кілька годин, бо розлютили ракетників ЗСУ.

Також повідомлялося, що ЗСУ підірвали міст наземним дроном Ratel S, щоб не допустити просування окупаційного угруповання РФ.