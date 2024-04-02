ВС РФ отправили в бой роботы-танки: ВСУ остановили их привычной тактикой, — Forbes

По словам аналитика CNA Сэмюэля Бендетта, российские роботы уязвимы перед украинскими FPV. Сегодня все, что движется на поле боя, можно рассмотреть и поразить с помощью дрона.

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На прошлой неделе новые роботизированные мини-танки российских войск присоединились к штурму украинских позиций в районе Бердычей. По словам одного из российских пропагандистов, это было испытание боем — первое в истории применение беспилотной наземной машины в крупной механизированной атаке. Об этом пишет Forbes.

Сообщается об ошеломляющем успехе. Но на самом деле это не так. По меньшей мере два из 5-6 российских безэкипажных средства передвижения были обездвижены. А затем их взорвали дроны, которые летают.

Длина таких роботов — 1,5 м. Они оснащены гранатометами АГС-17.

По словам российского пропагандиста, Бориса Рожина, группа штурмовых дронов поддерживала штурмовые действия и "обеспечила подавление позиций противника в поселке с помощью установленных модулей АГС-17". Сообщается, что были выпущены несколько сотен гранат, и что в ходе боевого применения дроны показали хорошие результаты.

Он написал, что дроны продолжали работу в тех условиях, где были бы неизбежны потери личного состава и дорогой техники.

О чем Рожин умолчал, так это о том, что 47-я механизированная бригада ВСУ либо заблокировала, либо повредила как минимум два таких робота. Затем крошечные FPV-дроны их взорвали.

То, что российские роботы уязвимы перед украинскими FPV, не удивило Сэмюэля Бендетта, советника американского аналитического центра CNA, который специализируется на российских военных технологиях.

"Прямо сейчас все, что движется на поле боя, можно рассмотреть и поразить с помощью дрона", — объяснил он.

Журналисты отмечают, что российские радиоглушители в большинстве случаев не могут остановить украинские FPV. Собственные же глушилки ВСУ успешнее в этом отношении.

Крошечные FPV уничтожают пилотируемые и беспилотные транспортные средства.

По словам Бендетта, эту особенность следует учитывать при разработке наземных систем. Броня в виде клетки может помочь защитить и пилотируемые, и беспилотные средства.

Российский аналитик, похоже, оценил, что качество роботов, которые подверглись ударам во время атаки в районе Бердычей, оставляет желать лучшего. Он подчеркнул, что беспилотники в их нынешнем виде — только тестовые модели, и упомянул о "дальнейшей разработке".

Он считает, что в будущем такие платформы все же займут свое место на поле боя.

Когда же наземные роботы станут стандартным оборудованием в российских войсках, им определенно понадобится защита от воздушных роботов, в которой сегодня нуждаются пехотинцы и пилотируемая бронетехника.

Напомним, что российские войска потеряли целый танковый полк за несколько часов, потому что разозлили ракетчиков ВСУ.

Также сообщалось, что ВСУ взорвали мост наземным дроном Ratel S, чтобы не допустить продвижения оккупационной группировки РФ.