Брати чи не брати? Android-смартфони перевірятимуть незнайомі номери телефонів

Нова функція Lookup зможе знаходити інформацію про невідомого абонента через пошук Google. Це допоможе відсіювати шахраїв і настирливих співробітників кол-центрів.

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Компанія Google працює над новою функцією, яка здатна знайти інформацію про невідомого абонента. Називається вона Lookup, і виявив її в бета-версії програми Google Phone користувач соцмережі Х під ніком AssembleDebug, пише The Verge.

За його інформацією, додаток Google Phone буде встановлено за замовчуванням тільки в смартфонах марки Pixel, але власники інших пристроїв на операційній системі (ОС) Android зможуть завантажити його. Нова функція буде автоматично копіювати незнайомий номер і ініціювати його пошук у Google. В епоху спаму і телефонних шахраїв, які користуються підробленими телефонними номерами, ця функція буде вельми корисною.

Користувач AssembleDebug також повідомив у Х, що компанія Google працює над функцією для додатка Gmail, позначеною, як Summarize this email ("Підбити підсумки цього електронного листа"). Вона буде доступна тим, хто користується ШІ-інструментами Gemini AI.

На скриншоті видно, що кнопка цієї функції розташована під рядком теми електронного листа. Якщо натиснути на неї, то можна отримати короткий виклад листування. Принаймні, це має працювати саме так, але наразі кнопка не функціонує.

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Додаток Android Gemini також може резюмувати електронні листи за умови, що у користувача є обліковий запис Google Workspace. Але буде набагато зручніше, коли ШІ Gemini зможе робити це в Gmail безпосередньо.

Раніше ми писали про те, що нова функція Android 15 допоможе продовжити термін служби батареї смартфона. Adaptive Timeout допоможе заощадити заряд батареї смартфона вельми неочевидним способом.

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